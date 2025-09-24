В Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей

«Россети» направят на строительство систем накопления энергии для Краснодара и Крыма около 60 млрд рублей

22 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что госхолдинг «Россети» запустил тендеры на строительство накопителей энергии в Краснодарском крае и Крыму. Общая мощность составит 350 МВт, объем инвестиций —  59 млрд рублей. 

Накопители для решения проблемы энергодефицита в регионах собираются разместить в трех локациях. Установку за 17,54 млрд рублей построят в селе Ближнее в Крыму. 

В Карасунском округе Краснодара установят систему стоимостью 17,3 млрд рублей. Еще один объект появится в станице Елизаветинской за 24,274 млрд рублей.

Накопители предназначены для сглаживания пиков потребления энергии. Все три должны ввести в эксплуатацию не позднее ноября 2026 года.

Как писали Юга.ру, «Россети Кубани» вложат 11 млрд рублей в модернизацию энергосистемы Краснодарского края.

