В Краснодаре построят накопители энергии за 41 млрд рублей

«Россети» направят на строительство систем накопления энергии для Краснодара и Крыма около 60 млрд рублей

22 сентября «Коммерсантъ» сообщил, что госхолдинг «Россети» запустил тендеры на строительство накопителей энергии в Краснодарском крае и Крыму. Общая мощность составит 350 МВт, объем инвестиций — 59 млрд рублей. Накопители для решения проблемы энергодефицита в регионах собираются разместить в трех локациях. Установку за 17,54 млрд рублей построят в селе Ближнее в Крыму.

В Карасунском округе Краснодара установят систему стоимостью 17,3 млрд рублей. Еще один объект появится в станице Елизаветинской за 24,274 млрд рублей. Накопители предназначены для сглаживания пиков потребления энергии. Все три должны ввести в эксплуатацию не позднее ноября 2026 года.