В Краснодаре пройдет однодневная выставка «самой свободной галереи в мире»

Семь художников 25 сентября покажут в Краснодаре свое творчество в рамках всероссийского проекта-интервенции «Bannana Gallery»

Художник Аркадий Котанджян 25 сентября организует одновременно в нескольких городах России выставки своего проекта «Bannana Gallery» — «самой свободной художественной галереи в мире» по версии автора. Суть проекта заключается в том, чтобы быстро возводить из коробок из-под бананов импровизированное выставочное пространство.

«До начала XX века любители изящных искусств знали, что предметы высокой культуры, воплощения вершин полета человеческого духа хранятся в музеях, заключенные в тяжеловесные позолоченные рамы. С появлением модернизма рамой стала сама галерея. Следующим важнейшим завоеванием модернизма должно стать право быть галеристом без особой санкции профессионального сообщества — право производить искусство путем помещения его в рамки собственной галереи», — пояснял Аркадий Котанджян изданию Del'Arte.

С момента появления проекта Котанджян успел, строя свои галереи из коробок, совершить интервенции на фестивали «Архстояние», «Артмоссфера» и Венецианскую биеннале.

На 25 сентября автор наметил одновременное открытие филиалов «Bannana Gallery» сразу в нескольких городах России, одним из которых будет Краснодар.

В арт-резиденции «МаМо» (улица Алма-Атинская, 48) свои работы выставят Яна Алалыкина, Юрий Блонский, Маруся Морковкина, Тимур Рыжков, Юлия Шафаростова, Лера Яхно, а Юлия Платонова устроит перформанс.

Начало и телемост с остальными галереями намечены на 19:00, вход свободный. Выставка продлится один день.