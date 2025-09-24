«Грустное» искусство, «слезный» квест, лекция об истории мужского плача. В Краснодаре пройдет «Фестиваль слез»
В краснодарском арт-пространстве «Logovo Феникса» пройдет фестиваль слез с лекциями, мастер-классами и разговорным шоу (18+)
Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 28 сентября «Фестиваль слез». Гостей ждут выставка «грустного» искусства, маркет, музыка, медиация, водные пистолеты и «слезный квест».
Помимо этого в программе:
14:00-19:00 — мастер-класс по мозаике, который будет идти весь день. Участники создадут фигуру в виде слезы. Стоимость билета — 900 рублей;
14:30-15:30 — мастер-класс по вышивке «слезного» платочка. Стоимость билета — 900 рублей;
14:30 — театрализованный перформанс. Актриса Дарья Бондаренко прочитает «грустные» тексты писательницы Евгении Некрасовой. Вход свободный;
16:00 — лекция «Почему плакали мужчины древности?». Ее прочитает старший преподаватель КубГУ и участница образовательного проекта Vita Nuova Вера Ткаченко. Вход свободный;
17:00 — лекция «Почему плакали женщины древности?». Ведущей выступит участница образовательного проекта Vita Nuova Ирина Кирилина. Вход свободный;
18:00 — разговорное шоу «А это нормально?». Психолог Виктор Туксин и комик София Левченко будут смеяться и плакать над записками участников. Вход свободный.
Для участия в мероприятиях со свободным входом можно по желанию отправить донат от 300 рублей и получить дополнительную «слезу» для участия в «слезном» квесте.
Фестиваль состоится 28 сентября с 14:00 до 19:00 по улице Октябрьской, 51. Необходима предварительная запись.
