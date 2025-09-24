«Грустное» искусство, «слезный» квест, лекция об истории мужского плача. В Краснодаре пройдет «Фестиваль слез»

Краснодарский край

Распечатать

  • Лекция в «Logovo феникса» © Фото Макара Волкова
    Лекция в «Logovo феникса» © Фото Макара Волкова

В краснодарском арт-пространстве «Logovo Феникса» пройдет фестиваль слез с лекциями, мастер-классами и разговорным шоу (18+)

Арт-пространство «Logovo Феникса» анонсировало на 28 сентября «Фестиваль слез». Гостей ждут выставка «грустного» искусства, маркет, музыка, медиация, водные пистолеты и «слезный квест».

Помимо этого в программе:

14:00-19:00 — мастер-класс по мозаике, который будет идти весь день. Участники создадут фигуру в виде слезы. Стоимость билета — 900 рублей;

14:30-15:30 — мастер-класс по вышивке «слезного» платочка. Стоимость билета — 900 рублей;

14:30 — театрализованный перформанс. Актриса Дарья Бондаренко прочитает «грустные» тексты писательницы Евгении Некрасовой. Вход свободный;

16:00 — лекция «Почему плакали мужчины древности?». Ее прочитает старший преподаватель КубГУ и участница образовательного проекта Vita Nuova Вера Ткаченко. Вход свободный;

17:00 — лекция «Почему плакали женщины древности?». Ведущей выступит участница образовательного проекта Vita Nuova Ирина Кирилина. Вход свободный;

18:00 — разговорное шоу «А это нормально?». Психолог Виктор Туксин и комик София Левченко будут смеяться и плакать над записками участников.  Вход свободный.

Минералы, кости и нефть на Кубани:

Для участия в мероприятиях со свободным входом можно по желанию отправить донат от 300 рублей и получить дополнительную «слезу» для участия в «слезном» квесте. 

Фестиваль состоится 28 сентября с 14:00 до 19:00 по улице Октябрьской, 51. Необходима предварительная запись. 

Как писали Юга.ру, 27 сентября в Краснодаре состоится ярмарка в поддержку людей с аутизмом.

Афиша Город Искусство Краснодар Лекции отдых Развлечения События

Новости

В Ростовской области из-за атак БПЛА снизилось производство и экспорт нефти
Крокодилы в зоопарке Ейска все же погибли в пожаре. Тела животных вывезли и закопали
В аэропорту Сочи и Геленджика задерживаются рейсы из-за атак беспилотников. Семь самолетов ушли на запасные аэродромы
«Грустное» искусство, «слезный» квест, лекция об истории мужского плача. В Краснодаре пройдет «Фестиваль слез»
В России снимут фильм про рэпера Басту. Когда ждать в кинотеатрах?
Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?

Лента новостей

Реклама на сайте