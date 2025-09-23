На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Они знаменует переход от лета к осени

На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Увидеть растения можно на высоте больше 2000 метров над уровнем моря.

Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые бутоны украшают склоны в альпийской зоне курорта. Такие растения распространены в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, на Ближнем Востоке.

В Передней Азии из определенных видов крокусов производят самую дорогую пряность — шафран. Для получения всего одного килограмма специи требуется собрать и обработать около 200 тыс. цветков. На курорте «Роза Хутор» встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна — с желтыми.