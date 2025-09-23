На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Они знаменует переход от лета к осени
На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Увидеть растения можно на высоте больше 2000 метров над уровнем моря.
Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые бутоны украшают склоны в альпийской зоне курорта. Такие растения распространены в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, на Ближнем Востоке.
В Передней Азии из определенных видов крокусов производят самую дорогую пряность — шафран. Для получения всего одного килограмма специи требуется собрать и обработать около 200 тыс. цветков. На курорте «Роза Хутор» встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна — с желтыми.
«Обилие распустившихся цветов создает видимость их многочисленности, но мест, где они растут в нашей стране очень мало. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, находится под защитой государства. Срывать краснокнижные растения строго запрещено законом, можно только любоваться ими. Для напоминания об этом на курорте установлены специальные аншлаги с призывом бережно относиться к природе», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.
Цветение крокусов на «Роза Хутор» продолжится до конца сентября. Уже сейчас рядом с белоснежными и желтыми цветами можно увидеть скромные синие колокольчики. Это горечавка — предвестник приближающихся заморозков. Летний туристический сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до начала ноября.
