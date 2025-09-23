На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Они знаменует переход от лета к осени

Краснодарский край

  • © Фото пресс-службы курорта «Роза Хутор»
На горных склонах «Роза Хутор» можно наблюдать цветение крокусов

На курорте «Роза Хутор» расцвели крокусы. Увидеть растения можно на высоте больше 2000 метров над уровнем моря.

Цветение крокусов знаменует в горах переход от лета к осени. Желтые и белые бутоны украшают склоны в альпийской зоне курорта. Такие растения распространены в Средиземноморье, Центральной Европе, Малой и Центральной Азии, на Ближнем Востоке.

В Передней Азии из определенных видов крокусов производят самую дорогую пряность — шафран. Для получения всего одного килограмма специи требуется собрать и обработать около 200 тыс. цветков. На курорте «Роза Хутор» встречаются два вида крокусов — долинный с белыми цветами и Шарояна — с желтыми.

«Обилие распустившихся цветов создает видимость их многочисленности, но мест, где они растут в нашей стране очень мало. Крокус долинный занесен в Красную книгу России и Краснодарского края, находится под защитой государства. Срывать краснокнижные растения строго запрещено законом, можно только любоваться ими. Для напоминания об этом на курорте установлены специальные аншлаги с призывом бережно относиться к природе», — рассказал руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Цветение крокусов на «Роза Хутор» продолжится до конца сентября. Уже сейчас рядом с белоснежными и желтыми цветами можно увидеть скромные синие колокольчики. Это горечавка — предвестник приближающихся заморозков. Летний туристический сезон на курорте «Роза Хутор» продлится до начала ноября.

Как писали Юга.ру, на «Роза Хутор» заметили редкого кудрявого пеликана.

