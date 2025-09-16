На «Роза Хутор» заметили редкого кудрявого пеликана. Где можно увидеть краснокнижную птицу?

Осенью занесенные в Красные книги России и Краснодарского края кудрявые пеликаны отправляются на зимовку в Абхазию или Грузию. Обычно птицы летят вдоль моря, могут развивать скорость до 50 километров в час.

Орнитолог, начальник научного отдела «Дирекции природных парков Краснодарского края», кандидат биологический наук Петр Тильба подтвердил, что необычный «гость» — кудрявый пеликан. Это можно определить по характерному белому с серым окрасу и завиткам на голове пернатого. Представители редкого вида на территории Краснодарского края обитают в дельте реки Кубань и в Приазовском заказнике, где сосредоточены плавни с необходимой для их пропитания рыбой.

На курорте «Роза Хутор»в ходе мониторинга состояния биоразнообразия заметили редкого кудрявого пеликана. Краснокнижную птицу наблюдали на Верхнем озере на высоте около 1000 метров над уровнем моря.

«Предполагаю, что в этот раз стаю во время перелета застала непогода, пеликаны, решили переждать циклон за горным хребтом. Один из них, увидев гладь горного озера, видимо, захотел отдохнуть и набраться сил для продолжения путешествия. Кудрявый пеликан на берегу горного озера — не просто удивительное явление, его смело можно назвать уникальным», — пояснил Петр Тильба.

Орнитолог подчеркнул, что подходить близко, тревожить, пытаться поймать редкую птицу не стоит. Как только пернатый гость отдохнет и наберется сил, он самостоятельно отправится в дальнейший путь в теплые края.

Осенью гости «Роза Хутор» становятся свидетелями другого удивительного зрелища — массового пролета птиц, которые двигаются с территории Русской равнины, пересекают Кавказский хребет и перемещаются к местам своих зимовок на Ближнем Востоке и в Африке. В небе над курортом можно наблюдать золотистых щурок, удодов, жаворонков, желтых и белых трясогузок, городских и деревенских ласточек, а также дневных хищных птиц — канюков и осоедов, черных коршунов, луней и даже орлана-белохвоста.

«Роза Хутор» следит за сохранением богатого биоразнообразия региона. В рамках заботы о пернатых на курорте установлено больше 150 теплых искусственных гнездовий. Они расположены на высотах от 1150 до 2000 метров над уровнем моря в местах, определенных специалистами Сочинского национального парка. Это помогает птицам отряда воробьиных и совиных завести и вывести в безопасности потомство», — подчеркнул руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.