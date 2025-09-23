Краснодарцы смогут задать любые вопросы директору МУП «КТТУ» о проблемах с транспортом. Он ответит на них лично
Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев запустил проект, который позволит жителям Краснодара узнать у него интересующую информацию
23 сентября директор МУП «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Александр Грачев сообщил, что возобновляет работу проекта «Приемная Грачева», в рамках которой любой желающий сможет задать ему вопрос.
Чтобы это сделать, необходимо подписаться на телеграм-канал директора, зайти в телеграм-бот по ссылке и отправить интересующий вопрос о работе МУП «КТТУ». Каждую пятницу Грачев будет выбирать самые актуальные из них и отвечать лично.
Напомним, в 2022 году Грачев уже отвечал на многие вопросы в прямом эфире с Центром управления регионом (ЦУР). Тогда жителей интересовало, куда жаловаться на выключенные кондиционеры, сколько трамваев и троллейбусов оборудованы кондиционерами, сколько новых трамвайных вагонов уже получил Краснодар, востребованность троллейбуса, повышение цены за проезд и появление новых маршрутов.
А летом 2025 года самыми обсуждаемыми темами, касающимися КТТУ, стали:
- появление кнопок для открытия дверей в трамваях и троллейбусах;
- отключение кондиционеров в трамваях в целях экономии;
- тонирование окон вместо кондиционеров как новый способ борьбы с жарой в транспорте;
- частые пожары новых трамваев.
Александр Грачев стал директором «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» в 2018 году.
Предыдущие десять лет он занимал руководящие должности в ОАО «Краснодарская автоколонна 1419» и МУП «Краснодар — ГорТранс», которое занималось эвакуацией и хранением транспорта.
Как писали Юга.ру, с 1 сентября в Краснодаре в автобусах, трамваях и троллейбусах на проезд ввели скидку 8 рублей. Акция будет длиться до конца года.