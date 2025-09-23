Краснодарцы смогут задать любые вопросы директору МУП «КТТУ» о проблемах с транспортом. Он ответит на них лично

23 сентября директор МУП «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Александр Грачев сообщил, что возобновляет работу проекта «Приемная Грачева», в рамках которой любой желающий сможет задать ему вопрос.

Чтобы это сделать, необходимо подписаться на телеграм-канал директора, зайти в телеграм-бот по ссылке и отправить интересующий вопрос о работе МУП «КТТУ». Каждую пятницу Грачев будет выбирать самые актуальные из них и отвечать лично.

Напомним, в 2022 году Грачев уже отвечал на многие вопросы в прямом эфире с Центром управления регионом (ЦУР). Тогда жителей интересовало, куда жаловаться на выключенные кондиционеры, сколько трамваев и троллейбусов оборудованы кондиционерами, сколько новых трамвайных вагонов уже получил Краснодар, востребованность троллейбуса, повышение цены за проезд и появление новых маршрутов.