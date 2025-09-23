Краснодарцы смогут задать любые вопросы директору МУП «КТТУ» о проблемах с транспортом. Он ответит на них лично

Краснодарский край

Распечатать

  • Трамвай под Вишняковским виадуком © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Трамвай под Вишняковским виадуком © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Директор МУП «КТТУ» Александр Грачев запустил проект, который позволит жителям Краснодара узнать у него интересующую информацию

23 сентября директор МУП «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» Александр Грачев сообщил, что возобновляет работу проекта «Приемная Грачева», в рамках которой любой желающий сможет задать ему вопрос. 

Чтобы это сделать, необходимо подписаться на телеграм-канал директора, зайти в телеграм-бот по ссылке и отправить интересующий вопрос о работе МУП «КТТУ». Каждую пятницу Грачев будет выбирать самые актуальные из них и отвечать лично. 

Напомним, в 2022 году Грачев уже отвечал на многие вопросы в прямом эфире с Центром управления регионом (ЦУР). Тогда жителей интересовало, куда жаловаться на выключенные кондиционеры, сколько трамваев и троллейбусов оборудованы кондиционерами, сколько новых трамвайных вагонов уже получил Краснодар, востребованность троллейбуса, повышение цены за проезд и появление новых маршрутов. 

Проезд по карману:

А летом 2025 года самыми обсуждаемыми темами, касающимися КТТУ, стали:

  • появление кнопок для открытия дверей в трамваях и троллейбусах;
  • отключение кондиционеров в трамваях в целях экономии;
  • тонирование окон вместо кондиционеров как новый способ борьбы с жарой в транспорте;
  • частые пожары новых трамваев. 

Александр Грачев стал директором «Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления» в 2018 году.

Предыдущие десять лет он занимал руководящие должности в ОАО «Краснодарская автоколонна 1419» и МУП «Краснодар — ГорТранс», которое занималось эвакуацией и хранением транспорта.

Как писали Юга.ру, с 1 сентября в Краснодаре в автобусах, трамваях и троллейбусах на проезд ввели скидку 8 рублей. Акция будет длиться до конца года. 

Город Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Троллейбус

Новости

В России снимут фильм про рэпера Басту. Когда ждать в кинотеатрах?
Экоцентр Краснодара изменил график работы. Когда его можно посетить и сдать вторсырье?
Краснодарцы смогут задать любые вопросы директору МУП «КТТУ» о проблемах с транспортом. Он ответит на них лично
Генпрокуратура требует изъять недвижимость у судьи Момотова. Его обвиняют в краже 100 млн рублей из бюджета Краснодара, совладении отелями Marton и связях с ОПГ
В ЮФО треть лифтов требует замены в связи с истекшим сроком службы
Одежду ушедших из России брендов Zara, Stradivarius и Bershka начали продавать в Краснодаре

Лента новостей

Реклама на сайте