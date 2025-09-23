От 9 до 300 тыс. рублей. Краснодар вошел тройку городов с самой большой разницей в ценах аренды жилья

В Краснодаре разница в ценах аренды самого дорогого и самого дешевого жилья составляет 33 раза

Абсолютный рекорд по разрыву стоимости недвижимости установила Москва — в 130 раз. Цены варьируются от минимальных 29 тыс. до максимальных 3,75 млн рублей в месяц.

23 сентября «РБК Недвижимость» опубликовал рейтинг городов-миллионников с самой большой разницей в ценах аренды самого дорогого и самого дешевого жилья. Эксперты изучили актуальные объявления по аренде квартир.

В Санкт-Петербурге разрыв составляет 50 раз (от 18 до 900 тыс. рублей в месяц), в Екатеринбурге и Краснодаре — 33,3 раза (от 15 до 500 тыс. рублей и от 9 до 300 тыс. рублей соответственно), в Уфе — 30 раз (от 10 до 300 тыс. рублей).

В девяти из 16 имеющихся в России мегаполисов средняя разница укладывается в 15-30 раз. Такая ситуация в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Челябинске, Новосибирске, Перми, Воронеже и Волгограде.

Наименьшая разница между ценой долгосрочной аренды самого дорогого и самого дешевого жилья приходится на Красноярск (в 13,3 раза — от 12 до 160 тыс. рублей) и Омск (в 13,2 раза — от 12,5 до 165 тыс. рублей).