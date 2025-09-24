В Краснодаре День города отпразднуют на новой событийной площадке на Обрывной. Что известно о мероприятии?

  • © Фото пресс-службы СК «Гарантия»
    © Фото пресс-службы СК «Гарантия»

В Краснодаре ко Дню города откроют новую площадку на улице Обрывной. С 26 по 28 сентября здесь пройдет гастрофестиваль «Гриль! Рест! Фест!» с музыкальными концертами, мастер-классами от известных шефов и активностями для всей семьи

Краснодар отметит 232-ю годовщину со дня основания 26, 27 и 28 сентября. Главным событием праздника станет открытие новой событийной площадки, которая примет трехдневный гастрофестиваль гриля и барбекю.

Где находится площадка?

Площадку построили на улице Обрывной, 137, на месте старого авторынка. Рядом — заповедная зона «Красный Кут» и река Кубань.

Пространство вмещает до 20 тыс. человек, включает концертную зону, амфитеатр на 300 зрителей и зоны для отдыха с перголами. Здесь же в июле 2025-го открыли крупнейший на юге России BMX-парк.

«Нам было важно не просто вместить много людей, а создать место, где каждый найдет себе уголок по душе», — отмечает Сергей Гаврилов, коммерческий директор СК «Гарантия», выступившей генподрядчиком строительства площадки. Сейчас компания продолжает благоустройство территории вокруг ЖК «Гарантия Prime», где формируются образовательный, креативный, ресторанный кластеры и деловой хаб.

Как добраться?

  • Доехать на трамвае №6, 7, 12 или 22 до остановки «Улица Димитрова».
  • Пройти пешком через ЖК «Гарантия Prime».
  • © Фото пресс-службы СК «Гарантия»
    © Фото пресс-службы СК «Гарантия»

Что известно о программе фестиваля?

Фестиваль продлится с 26 по 28 сентября. В первый день, 26 сентября, площадка будет работать с 15:00 до 23:00, в субботу и воскресенье — с 11:00 до 23:00 и с 11:00 до 22:00 соответственно. Вход на мероприятие свободный.

Секретный стритфуд в Краснодаре:

В программе «Гриль! Рест! Фест!»:

  • Музыка. Хедлайнером 27 сентября станет певец Niletto. На все дни фестиваля запланировали живые концерты и диджей-сеты.
  • Гастрономия. В специальной зоне рестораны и BBQ-команды будут готовить мясо и рыбу на огне. На маркете представят фермерские продукты. Среди общепитов-участников — бургерная «Краснодарский парень», ресторан «Ковчег», кофейня Yankee Sierra.
  • Мастер-классы. Для взрослых — уроки от шеф-поваров, среди которых Эдуард Погосов (Ростов-на-Дону), Сергей Федорченко (Краснодар) и Василий Емельяненко. Для детей — кулинарные занятия от финалистки шоу «Кондитер. Дети» Дарьи Грубенко.
  • Активности: зона с настольными играми (пинг-понг, футбол, петанг), детская и спортивная площадки.
  • PRO-зона для профессионалов ресторанной индустрии. В локации пройдут мастер-классы по разделке мяса, разбору туши от носа до хвоста, копчению, а также встречи с представителями мясных производств. Для участия в этих мероприятиях требуется регистрация на сайте.

Как писали Юга.ру, 27 сентября в парке «Краснодар» пройдет фестиваль уличной культуры.

