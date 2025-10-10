Сбер проведет «Бизнес-Фест» для предпринимателей в Краснодаре

Сбер проведет в Краснодаре «Бизнес-Фест» — большой оффлайн-фестиваль для предпринимателей

В программе мероприятия — лекции и обсуждение реальных кейсов от топовых спикеров, качественный нетворкинг и обмен опытом, интерактивные зоны с большим количеством активностей. Участники фестиваля смогут найти инвесторов и партнеров для бизнеса, а также обсудить с менторами детали ведения своего дела — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

Среди хедлайнеров мероприятия: Максим Ганисевский — основатель и СЕО бренда одежды ZNWR.

основатель и СЕО бренда одежды ZNWR. Айнур Зиннатуллин — модератор наставник по публичным выступлениям.

модератор наставник по публичным выступлениям. Ирина Бова — основатель и руководитель BOVACENTRE, международный бизнес-тренер.

Спикеры расскажут, как построить бизнес мечты и создать эффективную команду, создать крепкие отношения с клиентами и построить lovemark-бренд, правильно заявить о своем бизнесе и расти в высококонкурентном рынке.

«Бизнес-Фест» от Сбера пройдет 23 октября на площадке комплекса «Экспоград Юг». Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено, регистрация по ссылке.