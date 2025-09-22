Банк Уралсиб рассказал о перспективах развития внешнеэкономической деятельности

Банк Уралсиб провел вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД — от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике». Мероприятие посетили представители бизнеса, работающие с внешними партнерами, а также предприниматели, рассматривающие возможность выхода на международный рынок, — всего более 230 участников.

Ключевой темой встречи стали приоритетные направления и перспективы ВЭД для российского бизнеса. Эксперты рассказали об основных государственных и банковских инструментах и сервисах поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности. Спикеры подробно остановились на особенностях документооборота, уплаты налогов и работы таможни.