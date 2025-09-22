Банк Уралсиб рассказал о перспективах развития внешнеэкономической деятельности
Банк Уралсиб провел вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД — от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике». Мероприятие посетили представители бизнеса, работающие с внешними партнерами, а также предприниматели, рассматривающие возможность выхода на международный рынок, — всего более 230 участников.
Ключевой темой встречи стали приоритетные направления и перспективы ВЭД для российского бизнеса. Эксперты рассказали об основных государственных и банковских инструментах и сервисах поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности. Спикеры подробно остановились на особенностях документооборота, уплаты налогов и работы таможни.
Также они проанализировали ситуацию на основных международных логистических направлениях, разобрав практические кейсы сопровождения ВЭД. Посмотреть запись вебинара можно здесь.
Уралсиб активно развивает услуги для ведения внешнеэкономической деятельности, в том числе, делясь своей экспертизой в этой области. Бизнес-клиентам банка доступно комплексное сопровождение сделок ВЭД, которое включает в себя бесплатный сервис консалтинга по ВЭД, сопровождение сделки персональным валютным контролером от заключения до исполнения, а также полный спектр дополнительных услуг: от поиска и проверки контрагента до доставки груза.
«Персональное сопровождение не только ускоряет процессы, но и значительно снижает риски в валютном законодательстве», — отметила руководитель дирекции развития продуктов ВЭД ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Мария Лялина.
Оставить заявку на консультацию по ВЭД можно по телефону: 8-800-700-77-16 (доб. 5), по электронной почте: consultant_ved@uralsib.ru или через заявку на сайте банка.
