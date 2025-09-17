Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Реклама ПАО "БАНК УРАЛСИБ" ИНН: 0274062111 ERID: F7NfYUJJzu1nNCB4iKMJ
Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам выданной ипотеки за 7 месяцев 2025 года

Объемы выдач ипотеки отражены в исследовании «Русипотеки». Всего с января по июль 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 20,8 млрд рублей. 

Читайте также:

Также банк вошел в топ-10 по выдачам ипотеки на жилье на первичном рынке — 9,6 млрд рублей, по программе «Семейной ипотеки» — 8,8 млрд рублей и по величине ипотечного портфеля на 1 августа 2025 года — 148,7 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.

Как писали Юга.ру, автокредит Уралсиба вошел в топ-3 рейтинга лучших займов на машины с пробегом.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Банки Деньги Жилье Ипотека Кредитование Недвижимость Рейтинги Уралсиб Финансы

Новости

Из-за ветра Азовское море обмелело. На берег вынесло сотни трупов медуз
В аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет. Собрали все, что известно о рейсе
Губернатор Ставрополья предложил легализовать сжигание рисовой соломы. Экологи много лет просят запретить сельхозпалы
У бывшего главы Верховного суда Адыгеи конфисковали активы на 13 млрд рублей. Изначально речь шла о 2,5 млрд рублей
Идти или умереть. В Краснодаре в кино покажут фильм «Долгая прогулка» по Стивену Кингу
Выборы в Краснодарском крае: переизбрание Кондратьева, «Новые люди» впервые в гордуме, КПРФ заявила о нарушениях и фальсификациях

Лента новостей

Реклама на сайте