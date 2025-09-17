Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования

Банк Уралсиб вошел в топ-10 рейтинга по объемам выданной ипотеки за 7 месяцев 2025 года

Объемы выдач ипотеки отражены в исследовании «Русипотеки». Всего с января по июль 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 20,8 млрд рублей.

Также банк вошел в топ-10 по выдачам ипотеки на жилье на первичном рынке — 9,6 млрд рублей, по программе «Семейной ипотеки» — 8,8 млрд рублей и по величине ипотечного портфеля на 1 августа 2025 года — 148,7 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнать условия ипотечных программ и подать заявку на получение кредита можно в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте.