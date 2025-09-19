В Геленджике летом 2026 года установят фуникулер с кондиционером и панорамными окнами за 100 млн рублей

Краснодарский край

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

В Геленджике появится первый российский фуникулер от подмосковного завода

19 сентября «Ведомости» сообщили, что подмосковный завод «Пульс» приступил к производству наклонного лифта. Это будет первый фуникулер, который создадут в России в постсоветский период.

Проект заказала частная туристическая база в Геленджике. Не сообщается, где именно будет расположен фуникулер. Скорее всего, у подножия горы Маркотх, поскольку на курорте других вершин нет.

Фуникулер адаптируют к сложному рельефу и агрессивному морскому климату. Это единичный проект, речь о серийном производстве не идет.

Курорт одного дня:

Система будет включать панорамную кабину вместимостью 26 человек с высотой подъема 11 метров. Скорость движения составит 1,5 м/с, сейсмоустойчивость — до 8 баллов. Конструкцию оборудуют кондиционером.

Генеральный директор завода «Пульс» Артем Исаев заявил, что фуникулер проектировали с учетом бережного отношения к природе. Трасса пролегает в зоне краснокнижных деревьев, но ни одно из них не попадает в зону застройки.

Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Монтаж системы запланирован на лето 2026 года.

Как писали Юга.ру, в начале сентября на Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Погибли три человека. Руководство взяли под стражу, а подъемник закрыли.

Благоустройство Геленджик Инфраструктура Курорты и туризм Строительство

