В Геленджике летом 2026 года установят фуникулер с кондиционером и панорамными окнами за 100 млн рублей
19 сентября «Ведомости» сообщили, что подмосковный завод «Пульс» приступил к производству наклонного лифта. Это будет первый фуникулер, который создадут в России в постсоветский период.
Проект заказала частная туристическая база в Геленджике. Не сообщается, где именно будет расположен фуникулер. Скорее всего, у подножия горы Маркотх, поскольку на курорте других вершин нет.
Фуникулер адаптируют к сложному рельефу и агрессивному морскому климату. Это единичный проект, речь о серийном производстве не идет.
Система будет включать панорамную кабину вместимостью 26 человек с высотой подъема 11 метров. Скорость движения составит 1,5 м/с, сейсмоустойчивость — до 8 баллов. Конструкцию оборудуют кондиционером.
Генеральный директор завода «Пульс» Артем Исаев заявил, что фуникулер проектировали с учетом бережного отношения к природе. Трасса пролегает в зоне краснокнижных деревьев, но ни одно из них не попадает в зону застройки.
Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Монтаж системы запланирован на лето 2026 года.
