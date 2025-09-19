В Геленджике летом 2026 года установят фуникулер с кондиционером и панорамными окнами за 100 млн рублей

В Геленджике появится первый российский фуникулер от подмосковного завода

19 сентября «Ведомости» сообщили, что подмосковный завод «Пульс» приступил к производству наклонного лифта. Это будет первый фуникулер, который создадут в России в постсоветский период.

Проект заказала частная туристическая база в Геленджике. Не сообщается, где именно будет расположен фуникулер. Скорее всего, у подножия горы Маркотх, поскольку на курорте других вершин нет.

Фуникулер адаптируют к сложному рельефу и агрессивному морскому климату. Это единичный проект, речь о серийном производстве не идет.