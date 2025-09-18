Аэропорт Краснодара может «забрать» у Сочи и Минвод часть международных рейсов

Из аэропортов Сочи и Минеральный Вод перенесут часть международных рейсов в Краснодар. Эксперты говорят и о корректировке внутренних направлений

18 сентября гендиректор турагентств «Розовый слон» Александр Мкртчян сообщил ТАСС, что авиакомпании будут переносить часть международных рейсов из Сочи и Минеральных вод в аэропорт Краснодара. По данным эксперта, перенос рейсов может отразиться на потоке туристов в Краснодарском крае летом 2026 года, когда начнутся активные полеты в Турцию. 

Он отметил, что на рейсах из Сочи в Тайланд и Турцию практически 90% пассажиров — это жители Краснодара, Ростова-на-Дону, Крыма, Донецка и Луганска. Им будет быстрее добраться до аэропорта в кубанской столице. 

При этом Мкртчян заявил, что аэропорт Сочи останется востребованным для туристов из северных регионов, путешествующих внутри страны. 

С мнением Мкртчяна согласился и вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Он также уточнил, что открытие авиагавани Краснодара не отразится на пассажиропоток аэропорта Сочи.

«Аэропорт Сочи ежегодно обслуживает порядка 13 млн пассажиров, а Краснодар на этом рынке сейчас — новичок. Пока он работает в ограниченном режиме, 10 часов в день. Он будет обслуживать примерно 20-25 рейсов и 3-4 тыс. человек в сутки», — подчеркнул Ромашкин.  

Также эксперты отметили, что аэропорты Сочи и Краснодара не конкуренты — они оба входят в холдинг «Аэродинамика».

Помимо международных перелетов, открытие аэропорта Краснодара может отразиться и на внутренних рейсах. 18 сентября издание РБК сообщило, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полеты между Геленджиком и Екатеринбургом и между Геленджиком и Москвой. Взамен пассажирам предложили лететь до Краснодара, либо вернуть деньги за билеты.

Один из пассажиров рейса Геленджик — Екатеринбург, который должен был состояться 24 сентября, сообщил изданию E1.RU, что его полет отменили. Всех туристов пересадили на альтернативный рейс в Краснодар. При этом трансфер из Геленджика в краевую столицу не предоставят. 

С такой же проблемой столкнулся другой пассажир, чей рейс должен был состояться 20 сентября. 

Как писали Юга.ру, 17 сентября в аэропорту Краснодара встретили первый за три с половиной года самолет.

