ФК «Краснодар» 21 сентября сразится с «Зенитом». Остались ли билеты на матч и сколько стоят?

15 сентября ФК «Краснодар» открыл продажу билетов на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги — против серебряного призера прошлого сезона, санкт-петербургского «Зенита». Билеты нижнего ценового сегмента стоили от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей, но за три дня их раскупили полностью.

На сайте «Яндекс Афиша» указано, что свободные места остались только в секторах 120, 121, 122 (10 тыс. рублей) и 209 (20 тыс. рублей).



Также перекупщики стали размещать сообщения о продаже билетов на матч «Краснодара» с «Зенитом» на популярном сайте объявлений. Стоимость места варьируется от 2,5 тыс. до 20 тыс. рублей.



Отметим, что приобретать билеты на матч с рук может быть опасно.