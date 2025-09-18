ФК «Краснодар» 21 сентября сразится с «Зенитом». Остались ли билеты на матч и сколько стоят?

Краснодарский край

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

21 сентября на стадионе «Oзон Арена» «Краснодар» сыграет против своего главного соперника прошлого сезона — «Зенита»

15 сентября ФК «Краснодар» открыл продажу билетов на матч 9-го тура Российской Премьер-лиги — против серебряного призера прошлого сезона, санкт-петербургского «Зенита».

Билеты нижнего ценового сегмента стоили от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей, но за три дня их раскупили полностью.

На сайте «Яндекс Афиша» указано, что свободные места остались только в секторах 120, 121, 122 (10 тыс. рублей) и 209 (20 тыс. рублей).

Также перекупщики стали размещать сообщения о продаже билетов на матч «Краснодара» с «Зенитом» на популярном сайте объявлений. Стоимость места варьируется от 2,5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Отметим, что приобретать билеты на матч с рук может быть опасно.

  • © Скриншот популярного сайта объявлений
    © Скриншот популярного сайта объявлений

Напомним, что 8-й тур РПЛ завершился победой «Краснодара». 13 сентября команда обыграла «Акрон» со счетом 2:0 и закрепила лидерство в турнирной таблице.

Как писали Юга.ру, ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.

