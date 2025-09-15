Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости. На Кубани на трассе М-4 «Дон» начнется ремонт
В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» возобновят ремонтные работы
Пресс-служба ГК «Автодор» сообщила, что с 15 сентября в районе села Возрождение под Геленджиком (участок 1490-1491 км трассы М-4 «Дон») начнется обустройство 60-метровой подпорной стены. Это необходимо для ликвидации оползней, которые зафиксировали дорожники еще зимой.
На время работ на участке перекроют одну полосу и организуют реверсивное движение.
Также ремонт проведут на участках от Кореновска до хутора Октябрьского (1284-1317 км трассы М-4 «Дон», обратное направление) и от Геленджика до Новороссийска (1531-1542 км). Там планируют заменить покрытие, обновить водоотводящие конструкции и нанести дорожную разметку.
Помимо этого, покрытие заменят в районе Краснодарского водохранилища на границе Кубани и Адыгеи (участок 1340-1342 км). В «Автодоре» отметили, что работы будут проводить ночью с сужением проезжей части и ограничением скорости. Водителей попросили обращать внимание на временные знаки и разметку.
Сроки завершения ремонта в компании не уточнили.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается реконструкция Западного Обхода. Власти организовали объездную дорогу, но горожан не устраивает ее состояние.