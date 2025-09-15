Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости. На Кубани на трассе М-4 «Дон» начнется ремонт

В Краснодарском крае на трассе М-4 «Дон» возобновят ремонтные работы

Пресс-служба ГК «Автодор» сообщила, что с 15 сентября в районе села Возрождение под Геленджиком (участок 1490-1491 км трассы М-4 «Дон») начнется обустройство 60-метровой подпорной стены. Это необходимо для ликвидации оползней, которые зафиксировали дорожники еще зимой.

На время работ на участке перекроют одну полосу и организуют реверсивное движение.