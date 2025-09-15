Сотни краснодарцев 15 сентября останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?
В Краснодаре планово отключат электричество и снизят давление водоснабжения
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 15 сентября в Краснодаре отключат электричество.
С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- Агрохимическая, 82, 93, 95, 105, 108, 112;
- Есенина, 113, 115;
- Климова, 13;
- Шаляпина, 4;
- Суздальская, 8;
- Прокофьева, 2;
- Рахманинова, 1;
- Адлерская, 2;
- СНТ «Садовод — 2».
А также на улицах:
- Сормовская, 12, 12/б, 12/г, 12/4, 12/6, 12/7, 12/9, 12/11;
- Российская, 10, 16, 36/1, 70, 70/4, 74/1, 794;
- Красных Партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5;
- Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81;
- Уральская, 96, 96/3, 96/4;
- Звенигородская, 1/А, 7/9;
- Алтайская, 18, 18/1, 53;
- 1-й Ведомственный проезд, 11, 13;
- 2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;
- Колхозная, 7, 18, 20, 22;
- Ключевской проезд, 13, 21;
- Рашпилевская, 238, 248;
- Хабаровская, 77, 77/1;
- Механическая, 3, 5;
- Беларусская, 50, 54;
- Круговая, 1, 7, 10;
- Кутузова, 16, 16/1;
- Главная, 16, 24/1;
- Садовая, 30, 175;
- Серова, 4, 5, 6;
- Тимашевский проезд, 26;
- Лабинский проезд, 13;
- Одесская, 20;
- Северная, 275/5;
- Аэродромная, 168;
- Нефтяная, 37;
- Новороссийская, 210;
- 1-й Заройный проезд, 6;
- 1-й Заречный проезд, 6;
- Фабричная, 5;
- Онежская, 3;
- Лавриненко, 24/1;
- Пригородная, 29;
- Фиалковая, 31;
- Луганская, 10;
- 3-й проезд Толбухина, 56/58;
- Лесопарковая, 11;
- Ростовское шоссе, 56;
- Красная, 1;
- Осипенко, 128;
- Буденного, 356;
- Кавказская, 53;
- Длинная, 248;
- Элеваторный переулок, 2/1;
- Ипподромная, 53;
- Ипподромный проезд, 2;
- Московская, 2.
Помимо этого, 15 сентября с 10:00 до 16:00 в Краснодаре снизят давление водоснабжения по адресам:
- Гаражная, 77, 77/1, 87.
С 9:00 до 16:00 по улицам:
- Хабаровская, 77;
- Белорусская, 50.
С 13:00 до 17:00:
- Фабричная, 5.
А с 9:00 до 15:00:
- Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
- Радищева, 5.
