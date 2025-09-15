Сотни краснодарцев 15 сентября останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре планово отключат электричество и снизят давление водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 15 сентября в Краснодаре отключат электричество.

С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • Агрохимическая, 82, 93, 95, 105, 108, 112;
  • Есенина, 113, 115;
  • Климова, 13;
  • Шаляпина, 4;
  • Суздальская, 8;
  • Прокофьева, 2;
  • Рахманинова, 1;
  • Адлерская, 2;
  • СНТ «Садовод — 2».

Краснодарский краевой суд подтвердил бездействие регионального Министерства ЖКХ:

А также на улицах:

  • Сормовская, 12, 12/б, 12/г, 12/4, 12/6, 12/7, 12/9, 12/11;
  • Российская, 10, 16, 36/1, 70, 70/4, 74/1, 794;
  • Красных Партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5;
  • Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81;
  • Уральская, 96, 96/3, 96/4;
  • Звенигородская, 1/А, 7/9;
  • Алтайская, 18, 18/1, 53;
  • 1-й Ведомственный проезд, 11, 13;
  • 2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;
  • Колхозная, 7, 18, 20, 22;
  • Ключевской проезд, 13, 21;
  • Рашпилевская, 238, 248;
  • Хабаровская, 77, 77/1;
  • Механическая, 3, 5;
  • Беларусская, 50, 54;
  • Круговая, 1, 7, 10;
  • Кутузова, 16, 16/1;
  • Главная, 16, 24/1;
  • Садовая, 30, 175;
  • Серова, 4, 5, 6;
  • Тимашевский проезд, 26;
  • Лабинский проезд, 13;
  • Одесская, 20;
  • Северная, 275/5;
  • Аэродромная, 168;
  • Нефтяная, 37;
  • Новороссийская, 210;
  • 1-й Заройный проезд, 6;
  • 1-й Заречный проезд, 6;
  • Фабричная, 5;
  • Онежская, 3;
  • Лавриненко, 24/1;
  • Пригородная, 29;
  • Фиалковая, 31;
  • Луганская, 10;
  • 3-й проезд Толбухина, 56/58;
  • Лесопарковая, 11;
  • Ростовское шоссе, 56;
  • Красная, 1;
  • Осипенко, 128;
  • Буденного, 356;
  • Кавказская, 53;
  • Длинная, 248;
  • Элеваторный переулок, 2/1;
  • Ипподромная, 53;
  • Ипподромный проезд, 2;
  • Московская, 2.

Помимо этого, 15 сентября с 10:00 до 16:00 в Краснодаре снизят давление водоснабжения по адресам:

  • Гаражная, 77, 77/1, 87.

С 9:00 до 16:00 по улицам:

  • Хабаровская, 77;
  • Белорусская, 50.

С 13:00 до 17:00:

  • Фабричная, 5.

А с 9:00 до 15:00:

  • Колхозная, 18, 20, 22, 24, 26;
  • Радищева, 5.

Как писали Юга.ру, жители Дагестана дважды в месяц платили за свет из-за мошенничества экс-поставщика. Компания похитила почти 830 млн рублей.

Водоснабжение Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

Следственный комитет закрыл канатную дорогу на Эльбрусе после смертельной трагедии. Задержаны директор и инженер подъемника
Перекрытие полосы, сужение дороги и ограничение скорости. На Кубани на трассе М-4 «Дон» начнется ремонт
В Геленджике участники конного клуба пожаловались Путину, что их силой выживают с земли, чтобы построить коттеджный поселок
В Приморско-Ахтарском районе рыбаки поймали на крючок дельфина. Активисты требуют запретить рыбалку в этом месте
Сотни краснодарцев 15 сентября останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?
В Краснодаре отреставрируют Шуховскую башню. Подготовка уже началась

Лента новостей

Реклама на сайте