Сотни краснодарцев 15 сентября останутся без воды и света. Где отключат ресурсы?

В Краснодаре планово отключат электричество и снизят давление водоснабжения

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил , что 15 сентября в Краснодаре отключат электричество. С 9:00 до 17:00 света не будет по адресам:

А также на улицах:

Сормовская, 12, 12/б, 12/г, 12/4, 12/6, 12/7, 12/9, 12/11;

Российская, 10, 16, 36/1, 70, 70/4, 74/1, 794;

Красных Партизан, 6, 6/1, 6/4, 6/5;

Гаражная, 77, 77/1, 79/а, 81;

Уральская, 96, 96/3, 96/4;

Звенигородская, 1/А, 7/9;

Алтайская, 18, 18/1, 53;

1-й Ведомственный проезд, 11, 13;

2-й Звенигородский проезд, 19, 21, 22;

Колхозная, 7, 18, 20, 22;

Ключевской проезд, 13, 21;

Рашпилевская, 238, 248;

Хабаровская, 77, 77/1;

Механическая, 3, 5;

Беларусская, 50, 54;

Круговая, 1, 7, 10;

Кутузова, 16, 16/1;

Главная, 16, 24/1;

Садовая, 30, 175;

Серова, 4, 5, 6;

Тимашевский проезд, 26;

Лабинский проезд, 13;

Одесская, 20;

Северная, 275/5;

Аэродромная, 168;

Нефтяная, 37;

Новороссийская, 210;

1-й Заройный проезд, 6;

1-й Заречный проезд, 6;

Фабричная, 5;

Онежская, 3;

Лавриненко, 24/1;

Пригородная, 29;

Фиалковая, 31;

Луганская, 10;

3-й проезд Толбухина, 56/58;

Лесопарковая, 11;

Ростовское шоссе, 56;

Красная, 1;

Осипенко, 128;

Буденного, 356;

Кавказская, 53;

Длинная, 248;

Элеваторный переулок, 2/1;

Ипподромная, 53;

Ипподромный проезд, 2;

Московская, 2.

Помимо этого, 15 сентября с 10:00 до 16:00 в Краснодаре снизят давление водоснабжения по адресам:

Гаражная, 77, 77/1, 87.

С 9:00 до 16:00 по улицам:

Хабаровская, 77;

Белорусская, 50.

С 13:00 до 17:00:

Фабричная, 5.

А с 9:00 до 15:00: