Тепло и без осадков. Какая погода будет Краснодарском крае в начале рабочей недели?

Краснодарский край

  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 15-16 сентября. Днем воздух прогреется до 28 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 15-16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью — 8-13 °С, а днем потеплеет до 28 °С. В горах ночью — 3-8 °С, днем — 10-15 °С. 

На Черноморском побережье в понедельник, 15 сентября, осадков не ожидается. Во вторник, 16 сентября, в отдельных районах прогнозируют небольшой дождь. Ветер усилится до 12-14 м/с, а местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — 14-19 °С, днем — 22-27 °С.

В Краснодаре в понедельник, 15 сентября, прогнозируют солнечную погоду, а во вторник, 16 сентября, — тучи. Температура воздуха ночью — 13-15 °С, днем столбик термометра поднимется до 26 °С.

Ранее Юга.ру писали, какой будет осень 2025 года в Краснодаре.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

