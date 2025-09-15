Тепло и без осадков. Какая погода будет Краснодарском крае в начале рабочей недели?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 15-16 сентября. Днем воздух прогреется до 28 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 15-16 сентября ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, однако местами порывы могут достигать 12-14 м/с.



Температура воздуха ночью — 8-13 °С, а днем потеплеет до 28 °С. В горах ночью — 3-8 °С, днем — 10-15 °С.

На Черноморском побережье в понедельник, 15 сентября, осадков не ожидается. Во вторник, 16 сентября, в отдельных районах прогнозируют небольшой дождь. Ветер усилится до 12-14 м/с, а местами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — 14-19 °С, днем — 22-27 °С.



В Краснодаре в понедельник, 15 сентября, прогнозируют солнечную погоду, а во вторник, 16 сентября, — тучи. Температура воздуха ночью — 13-15 °С, днем столбик термометра поднимется до 26 °С.