Солнечно, без осадков и сильный ветер на побережье. Узнали погоду в выходные в Краснодаре и крае

Краевой гидрометцентр сообщил прогноз погоды в Краснодаре и крае на 13 и 14 сентября.

13 сентября в Краснодаре будет солнечно, без осадков. Температура воздуха составит 22 °С, ветер — 6 м/с. 14 сентября также будет солнечно, осадки не прогнозируются. Температура воздуха — 24 °С, ветер — 7 м/с.

В крае в оба дня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 6-11 м/с, местами порывы дойдут до 20 м/с. 13 сентября температура воздуха составит 18-23 °С, 14 сентября — 20-25 °С. В горах 13 сентября ожидается 7-12 °С, 14 сентября — 9-14 °С.