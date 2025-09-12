Задерживаются рейсы между Сочи и Санкт-Петербургом — там останавливали полеты
В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Время задержек — от получаса до шести часов
12 сентября аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Больших задержек из других городов не отмечается.
По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет в Санкт-Петербург задерживаются шесть рейсов, время задержек — от одного до четырех часов.
На прилет опаздывают также шесть рейсов. Время задержек — от получаса до шести часов.
Задержки связаны с опасностью атаки БПЛА в Ленинградской области, объявленной в ночь с 11 на 12 сентября, а также последующим введением ограничений на полеты и объявлением плана «Ковер» в авиагавани культурной столицы.
На данный момент ограничения в аэропорте Пулково сняты. Пресс-служба терминала сообщила, что в расписании полетов возможны корректировки.
Как писали Юга.ру, стали известны подробности открытия аэропорта Краснодара. Первый рейс состоится 17 сентября.