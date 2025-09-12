Задерживаются рейсы между Сочи и Санкт-Петербургом — там останавливали полеты

В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Время задержек — от получаса до шести часов

12 сентября аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Больших задержек из других городов не отмечается.

По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет в Санкт-Петербург задерживаются шесть рейсов, время задержек — от одного до четырех часов.

На прилет опаздывают также шесть рейсов. Время задержек — от получаса до шести часов.