Задерживаются рейсы между Сочи и Санкт-Петербургом — там останавливали полеты

Краснодарский край, Вся Россия

В аэропорту Сочи задерживаются 12 рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Время задержек — от получаса до шести часов

12 сентября аэропорт Сочи сообщил о задержках рейсов на прилет и вылет в Санкт-Петербург. Больших задержек из других городов не отмечается. 

По данным онлайн-табло на 10:30, на вылет в Санкт-Петербург задерживаются шесть рейсов, время задержек — от одного до четырех часов. 

На прилет опаздывают также шесть рейсов. Время задержек — от получаса до шести часов. 

Задержки связаны с опасностью атаки БПЛА в Ленинградской области, объявленной в ночь с 11 на 12 сентября, а также последующим введением ограничений на полеты и объявлением плана «Ковер» в авиагавани культурной столицы.

На данный момент ограничения в аэропорте Пулково сняты. Пресс-служба терминала сообщила, что в расписании полетов возможны корректировки.

Как писали Юга.ру, стали известны подробности открытия аэропорта Краснодара. Первый рейс состоится 17 сентября. 

