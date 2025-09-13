В Краснодаре объявили сбор книг для детей, которые проходят реабилитацию в краевой больнице

Краснодарский край

Распечатать

  • © Коллаж из фото из телеграм-канала фонда «Кубанская семья»
    © Коллаж из фото из телеграм-канала фонда «Кубанская семья»

В Краснодаре проходит благотворительная акция «Чудо-Шкаф», благодаря которой в больнице появляются книги для детей

9 сентября благотворительный фонд «Кубанская семья» сообщил о запуске акции ко Всероссийскому дню чтения, который состоится 9 октября, и предложил поддержать проект «Чудо-Шкаф».

«Чудо-Шкаф» — волонтерский проект, запущенный фондом в марте 2025 года. Фонд разместил шкафы с книгами в разных отделениях Детской краевой клинической больницы. Проект направлен на скорейшее выздоровление и безболезненную реабилитацию детей, находящихся на длительном лечении. 

На данный момент на территории больницы находятся уже 24 шкафа с более чем 8000 книгами, играми и материалами для развития. Руководитель проекта Елена Черная рассказала Юга.ру, что для заполнения каждого шкафа необходимо от 300 книг. 

Волонтеры фонда штампуют книги, раскладывают на полки и каждую неделю проводят уборку в шкафах. Сейчас «Кубанская семья» планирует создание шкафа в онкологическом отделении ДККБ. 

Поддержать проект можно несколькими способами:

  • сделать пожертвование по ссылке на расчетный счет фонда. В описании к пожертвованию необходимо указать название проекта;
  • принести новые книги в магазин «Бабушка-ракета» по улице Коммунаров, 58Г.

Также фонд ищет попечителя. Подробную информацию можно уточнить у руководителя проекта Елены Черной по номеру: 8 (929) 007-20-07.

Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении:

«Каждая новая книга для ребенка в больнице — словно письмо от верного друга, поддержка в трудный момент», — отметили организаторы. 

В рамках проекта также проходит акция «Сказкотерапия» — к ней присоединилось Краснодарское отделение «Союза театральных деятелей России», а также театр «Гелиос», Молодежный театр и другие. 

Елена Черная рассказала Юга.ру, что театральные деятели посещают больницу, читают детям сказки, проводят мастер-классы, уроки ораторского мастерства и другие мероприятия. Детскую больницу уже посещали актеры Олеся Никифорова, Алексей Замко, Эдуард Степанян и другие. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 12 по 14 сентября проходит благотворительная распродажа книг и культурная программа «Дом». 

Благотворительность Дети Здоровье Здравоохранение Книги Краснодар Литература

Новости

В Краснодаре объявили сбор книг для детей, которые проходят реабилитацию в краевой больнице
От мыльных опер к золотой эпохе. В Краснодаре пройдет лекция об истории сериалов
«Губеру респект?» Политолог спрогнозировал открытие аэропорта Краснодара, связав его с выборами
В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение с критиком фильма «На высоте страха»
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли
Краснодарцев приглашают поучаствовать в акциях раздельного сбора

Лента новостей

Реклама на сайте