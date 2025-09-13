В Краснодаре объявили сбор книг для детей, которые проходят реабилитацию в краевой больнице
В Краснодаре проходит благотворительная акция «Чудо-Шкаф», благодаря которой в больнице появляются книги для детей
9 сентября благотворительный фонд «Кубанская семья» сообщил о запуске акции ко Всероссийскому дню чтения, который состоится 9 октября, и предложил поддержать проект «Чудо-Шкаф».
«Чудо-Шкаф» — волонтерский проект, запущенный фондом в марте 2025 года. Фонд разместил шкафы с книгами в разных отделениях Детской краевой клинической больницы. Проект направлен на скорейшее выздоровление и безболезненную реабилитацию детей, находящихся на длительном лечении.
На данный момент на территории больницы находятся уже 24 шкафа с более чем 8000 книгами, играми и материалами для развития. Руководитель проекта Елена Черная рассказала Юга.ру, что для заполнения каждого шкафа необходимо от 300 книг.
Волонтеры фонда штампуют книги, раскладывают на полки и каждую неделю проводят уборку в шкафах. Сейчас «Кубанская семья» планирует создание шкафа в онкологическом отделении ДККБ.
Поддержать проект можно несколькими способами:
- сделать пожертвование по ссылке на расчетный счет фонда. В описании к пожертвованию необходимо указать название проекта;
- принести новые книги в магазин «Бабушка-ракета» по улице Коммунаров, 58Г.
Также фонд ищет попечителя. Подробную информацию можно уточнить у руководителя проекта Елены Черной по номеру: 8 (929) 007-20-07.
Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении:
«Каждая новая книга для ребенка в больнице — словно письмо от верного друга, поддержка в трудный момент», — отметили организаторы.
В рамках проекта также проходит акция «Сказкотерапия» — к ней присоединилось Краснодарское отделение «Союза театральных деятелей России», а также театр «Гелиос», Молодежный театр и другие.
Елена Черная рассказала Юга.ру, что театральные деятели посещают больницу, читают детям сказки, проводят мастер-классы, уроки ораторского мастерства и другие мероприятия. Детскую больницу уже посещали актеры Олеся Никифорова, Алексей Замко, Эдуард Степанян и другие.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре с 12 по 14 сентября проходит благотворительная распродажа книг и культурная программа «Дом».