Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении. Где ее купить и как поддержать автора?
Краснодарская писательница Наталья Мацко выпустила художественную книгу для детей «Мопсополь»
На сайте Planeta.ru в продаже появилась книга краснодарской писательницы Натальи Мацко «Мопсополь». Художественное издание адресовано детям 7-10 лет.
В центре повествования мопс Луша, которая задается вопросами взросления. Издание состоит из шести глав, каждая из которых приоткрывает дверь в таинственный мир детской души.
В Краснодаре пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела»:
«Это книга, в первую очередь, о взрослении, но и не только. За каждым задирой и хвастулей прячется очень часто нежное и ранимое существо. Ему или ей так нужны теплые объятия и забота взрослого. В книге встречаются такие персонажи, которых обычно называют булли», — рассказали в краснодарском независимом издательстве детской литературы «Леопард».
Стоимость книги — 1700 рублей. Купить детское издание и поддержать автора можно на сайте Planeta.ru.
Ранее Наталья Мацко выпустила книгу «Необыкновенная история в зоомагазине «Лунный свет». Это повесть на стыке жанров реализма, детектива и фэнтези.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается сбор книг для благотворительной распродажи.