Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении. Где ее купить и как поддержать автора?

В центре повествования мопс Луша, которая задается вопросами взросления. Издание состоит из шести глав, каждая из которых приоткрывает дверь в таинственный мир детской души.

«Это книга, в первую очередь, о взрослении, но и не только. За каждым задирой и хвастулей прячется очень часто нежное и ранимое существо. Ему или ей так нужны теплые объятия и забота взрослого. В книге встречаются такие персонажи, которых обычно называют булли», — рассказали в краснодарском независимом издательстве детской литературы «Леопард».

Стоимость книги — 1700 рублей. Купить детское издание и поддержать автора можно на сайте Planeta.ru.