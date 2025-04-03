Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении. Где ее купить и как поддержать автора?

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
    Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru

Краснодарская писательница Наталья Мацко выпустила художественную книгу для детей «Мопсополь»

На сайте Planeta.ru в продаже появилась книга краснодарской писательницы Натальи Мацко «Мопсополь». Художественное издание адресовано детям 7-10 лет.

В центре повествования мопс Луша, которая задается вопросами взросления. Издание состоит из шести глав, каждая из которых приоткрывает дверь в таинственный мир детской души.

В Краснодаре пройдет фотокнижный фестиваль «Жердела»:

«Это книга, в первую очередь, о взрослении, но и не только. За каждым задирой и хвастулей прячется очень часто нежное и ранимое существо. Ему или ей так нужны теплые объятия и забота взрослого. В книге встречаются такие персонажи, которых обычно называют булли», — рассказали в краснодарском независимом издательстве детской литературы «Леопард».

Стоимость книги — 1700 рублей. Купить детское издание и поддержать автора можно на сайте Planeta.ru.

  • Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
    Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
  • Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
    Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
  • Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru
    Иллюстрации к книге «Мопсополь» Натальи Мацко © Коллаж из скриншотов фото с сайта planeta.ru

Ранее Наталья Мацко выпустила книгу «Необыкновенная история в зоомагазине «Лунный свет». Это повесть на стыке жанров реализма, детектива и фэнтези.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре продолжается сбор книг для благотворительной распродажи.

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Краснодарская писательница написала детскую книгу о взрослении. Где ее купить и как поддержать автора?
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