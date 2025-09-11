Сбер оценил ход строительства микрорайона «Патрики» в Краснодаре

Глава краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко с командой посетила строительную площадку ЖК «Патрики». Экскурсию для банка-партнера провел владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов

Делегация Сбера осмотрела офис продаж и новый интерактивный макет проекта. Также гости прошлись по строительной площадке: им показали жилые корпуса первой очереди, будущие дворы, подземные паркинги, коммерческие помещения, школу и детские сады. Отдельно продемонстрировали шоурумы квартир и подъездов. С 2018 года Сбер и ГК ТОЧНО совместно развивают 10 проектов с общим объемом инвестиций 250 млрд рублей. В их числе и флагманский проект девелопера — ЖК «Патрики».

«ГК ТОЧНО уже много лет остается нашим важным и значимым партнером-девелопером. С каждым новым проектом команда ТОЧНО показывает высочайший уровень строительства и комплексного подхода к развитию территории жилого комплекса. «Патрики» еще одно тому подтверждение. Здесь объединены лучшая экспертиза реализации объектов федерального уровня, высокие стандарты качества строительства и ответственности за результат. Ценим наше плодотворное сотрудничество и участие в значимых проектах одного из крупнейших девелоперов страны», — рассказала управляющий краснодарского отделения Сбербанка Татьяна Сергиенко.



Первая очередь «Патриков» из пяти литеров уже близка к завершению: готовность домов составляет 80%, их сдача запланирована на первое полугодие 2026 года. Параллельно возводят и объекты социальной инфраструктуры — школа на 1550 мест готова на 65%, а детский сад «Леденцы» на 280 мест уже построен. «Сбер — наш ключевой партнер, с которым нас связывает многолетнее сотрудничество. Благодаря поддержке и доверию банка мы можем реализовывать проекты такого уровня и масштаба, как «Патрики». Отдельные слова благодарности Татьяне Геннадьевне и ее команде. Рад и горд за то, что банк оценивает ГК ТОЧНО как надежного игрока на рынке», — поделился владелец ГК «ТОЧНО» Николай Амосов.

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

ЖК «Патрики» строится в центральной части Краснодара на территории более 28,5 га и претендует на звание «нового неисторического центра». Проект объединит современную архитектуру, столичный стиль жизни и социальную инфраструктуру в формате «город в городе». В его основе — идея сформировать пространство, которое станет точкой притяжения не только для жителей комплекса, но и для всех горожан и туристов. Здесь ГК ТОЧНО обустроит гранд-аллею с зонами отдыха, арт-объектами, декоративными водоемами, газонами, вело- и пешеходными дорожками, качелями, зонами для отдыха и вечерней подсветкой, а также коммерческим кластером, в котором разместят популярные рестораны с летними террасами, крупные сетевые магазины и бутики. Помимо жилых корпусов и комплексного благоустройства в «Патриках» появится общественно-культурное пространство «ЦЕХ» площадью более 15 тыс. кв. метров с бассейном, спа-центром и образовательным кластером. Здесь девелопер возведет три детсада и современную школу, а также построит новое здание гимназии «Эрудит». В начале сентября на пресс-конференции девелопер подписал соглашение с частной школой.