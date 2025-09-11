Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 дебетовок с кешбэком на любые покупки
Дебетовка «Прибыль» банка Уралсиб вошла в подборку карт с кешбэком на любые покупки и бесплатным обслуживанием
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-4 дебетовок с кешбэком на любые покупки и бесплатным обслуживанием. Аналитики Банки.ру рассмотрели предложения российских банков на 1 сентября 2025 года.
«Прибыль» — флагманский карточный продукт Уралсиба. Он сочетает в себе кешбэк за покупки до 30%* и процент на остаток до 15% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.
Подробности о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте Уралсиба.
*В бонусных рублях, подробности о программе лояльности опубликованы на сайте.
Как писали Юга.ру, Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)