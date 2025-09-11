Студенты из Краснодарского края взяли образовательные кредиты в Сбере на 468 млн рублей

За семь месяцев 2025 года 2068 жителей Кубани оформили образовательные кредиты с господдержкой в Сбере на общую сумму 468 млн рублей

Что такое образовательный кредит?



Это льготный займ с господдержкой для оплаты обучения в вузах и колледжах по низкой ставке. Во время учебы студент выплачивает только проценты, а основной долг может погашать в течение 15 лет после окончания обучения. Кредит можно взять на оплату одного семестра, года или всего обучения сразу.

По данным аналитиков Сбера, средний чек такого займа на Кубани — 225 тысяч рублей. Более 80% заемщиков — молодежь до 25 лет.

Кредиты на образование становятся популярнее и у людей старше 35 лет — на их долю с начала года пришлось 5% от всех выданных займов.

В приоритете — Китай: каждый четвертый краснодарец рассматривает высшее образование за границей

«Спрос на образовательные кредиты в Краснодарском крае уверенно растет более 5 лет подряд. Все чаще такой формой господдержки пользуются и местные жители, и те, кто переехал для обучения здесь из других регионов России. За семь месяцев этого года мы помогли более чем 2 тысячам клиентов получить такие займы с господдержкой. Портфель образовательных кредитов Сбербанка на 1 августа приблизился к 2 млрд рублей. Это самый высокий показатель среди всех регионов юга России и Северного Кавказа», — заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Чакалова.