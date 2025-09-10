В краснодарском книжном расскажут об архитектуре черноморских курортов и их будущем

Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 12 сентября лекцию «Архитектура земли и моря». Участники поговорят о том, какими были черноморские курорты и какие они сейчас.

Также гости изучат, как новые пляжи меняют образ жизни и привычки людей, в чем разница курортов Турции, Египта и Краснодарского края и какие пляжи будут в будущем — с большим количеством бетона и кафе или же лаконичными, только с песком и водой.