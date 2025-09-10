В краснодарском книжном расскажут об архитектуре черноморских курортов и их будущем
В Краснодаре состоится лекция «Архитектура земли и моря» (16+)
Образовательный проект Vita Nuova анонсировал на 12 сентября лекцию «Архитектура земли и моря». Участники поговорят о том, какими были черноморские курорты и какие они сейчас.
Также гости изучат, как новые пляжи меняют образ жизни и привычки людей, в чем разница курортов Турции, Египта и Краснодарского края и какие пляжи будут в будущем — с большим количеством бетона и кафе или же лаконичными, только с песком и водой.
Расскажет о самых последних исследованиях на тему лекции и проведет мероприятие архитектор Алексей Тимофеев.
Встреча состоится 12 сентября в 18:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
