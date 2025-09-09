Группа Мантера подготовила программу мероприятий ко Дню туризма. Что ждать от праздника?

27 сентября с 08:00 до 24:00 все желающие смогут забронировать проживание во всех отелях Группы Мантера с выгодой 30%. Предложение распространяется на отдых в период с 1 октября по 20 декабря. Бронирование будет осуществляться на сайте .

25 сентября в «Казино Сочи» состоится бесплатный концерт группы The Hatters, а 27 сентября в ресторане «Брунелло» — ужин в четыре руки с известными шефами Ильей Захаровым и Энвером Джемиловым.

27 сентября в мире отмечают День туризма. Праздник объединяет миллионы путешественников и работников туристической отрасли. Самый крупный туристический холдинг на юге России подготовил большую программу мероприятий, эксклюзивное предложение на бронирование отелей, а также фестиваль-знакомство с компанией «вАРЕНьЕ».

Среди участников акции — новый гостиничный комплекс класса люкс Mantera Supreme, отель-замок Богатырь, Сочи Парк Отель, отель Mantera Resort &Congress, Курорт Красная Поляна, в том числе Сочи Марриотт Красная Поляна, Риксос Красная Поляна Сочи, Ибис Стайлс Красная Поляна, Новотель Фит Красная Поляна, Панорама by Mercure Красная Поляна, Мовенпик Красная Поляна, Новотель Резорт и спа Красная Поляна, Кортъярд Марриотт Сочи Красная Поляна и апарт-отель «Бонус». Также по акции можно будет запланировать поездку в деревню Мандроги в Ленинградской области.

Также в этот день обьекты Группы Мантера проведут ряд развлекательных мероприятий для гостей. Курорт «Архыз» предлагает послушать лекции о горном туризме, познакомиться с кавказскими традициями, историей народных карачаево-черкесских костюмов и посетить мастер-классы от филиала Российского Общества Знания в КЧР.

На Курорте Красная Поляна запланирована тематическая анимация для детей и взрослых. Будут действовать специальные цены на зимние ски-пассы и туристические прогулочные билеты.

В меню лобби бара отеля Mantera Supreme появится специальный гастрономический сет, посвященный разным частям света. Отель Mantera Resort & Congress порадует гостей розыгрышем прогулки на вертолете и проживания в номере категории люкс.

Сочи Парк подготовил большую шоу программу на весь день, включая интерактивную командную игру «Страна туризма», автограф-сессии с маскотами и праздничную дискотеку. Также там будет действовать специальное предложение с выгодой до 18% на входные билеты. В расписании дня у Сочи Парк Отеля — развлекательная программа «Невероятные приключения туристов», пенная дискотека, игры и выступление кавер-группы.

На винодельне Шато де Талю в Геленджике состоится дегустация вина, а также розыгрыш напитка на каждой экскурсии.

«День туризма — значимый праздник для всех игроков отрасли как на федеральном, так и на региональном уровне. Объекты Группы Мантера выполняют ведущую роль в развитии внутреннего туризма, способствуя укреплению экономического потенциала регионов и созданию новых рабочих мест. Год за годом мы направляем наши усилия на расширение туристической инфраструктуры и повышение качества туристических услуг, делая регионы привлекательным направлением для граждан России и для гостей нашей страны», — прокомментировал генеральный директор Группы Мантера Вадим Трукшин.

Компании Группы Мантера ежегодно входят в рейтинг лучших работодателей Краснодарского края и России. В настоящий момент в холдинге работает больше 9 тыс. человек.

28 сентября в RED ARENA пройдет масштабный фестиваль-знакомство «вАРЕНьЕ». Его цель — укрепление корпоративной культуры и командного духа, а также демонстрация возможностей и ценностей холдинга потенциальным сотрудникам. Заинтересованные в трудоустройстве посетители смогут узнать больше об открытых вакансиях и пройти собеседование.

За прохождение маршрута-путешествия и выполнение заданий от компаний-партнеров будут начислять баллы, которые в финале праздника можно обменять на фирменный мерч, сертификаты на услуги и памятные сувениры. Вход для всех желающих бесплатный.