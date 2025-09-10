Литература и мистика. В Краснодаре проведут лекцию о загадочных историях в судьбах русских классиков

Краснодарский край

Краснодарцам предлагают по-новому взглянуть на произведения русской классики и биографию поэтов и писателей (12+)

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 12 сентября лекцию «Какая-то мистика: загадочные истории в судьбах русских классиков». Встречу проведет преподаватель русского языка и литературы Вера Александрова.

Слушателям предлагают по-новому взглянуть на произведения русской классики и биографию Жуковского, Пушкина, Толстого и Достоевского. Спикер расскажет, кому из авторов школьной программы встретился на охоте Леший, кто из классиков предсказал собственную гибель, как заяц спас «солнце русской поэзии» от участия в восстании декабристов. 

«Лекция будет интересна не только любителям таинственного и сверхъестественного, но и скептически настроенным поклонникам литературы. Вместе развеем миф о том, что классика скучна, а об авторах мы уже давно все знаем», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет 12 сентября в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, 13 сентября в краснодарском книжном «Чарли» дети узнают о цвете растений и научатся делать краски на растительной основе.

