«Из грязи в первые князи». В Краснодаре пройдет лекция о Рюриковичах

Краснодарский край

Распечатать

  • Рюрик разрешает Аскольду и Диру отправиться с походом на Царьград. Миниатюра из Радзивилловской летописи © Изображение является общественным достоянием
    Рюрик разрешает Аскольду и Диру отправиться с походом на Царьград. Миниатюра из Радзивилловской летописи © Изображение является общественным достоянием

Историк расскажет, о славянах, их соседях и первых князьях из династии Рюриковичей (6+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 11 сентября лекцию «Из грязи в первые князи». Историк Алена Дубиковская расскажет, о славянах, их соседях и правителях из династии Рюриковичей.

Программа:

  • кто такие славяне и как великое переселение народов повлияло на их исторический путь;
  • как один варяг создал династию, которая правила Россией до конца XVI века;
  • кого на самом деле стоит считать создателем древнерусского государства;
  • почему братские поножовщины стали нормой того периода;
  • зачем вчерашние язычники приняли христианство, и чем киевского князя не устроили ислам и иудаизм.

Читайте также:

Рюрик считается первым правителем Руси и родоначальником русской княжеской династии. Согласно летописям, его пригласили управлять племена чуди, словене, кривичи, мери и веси. Вместе с Рюриком пришли его братья Синеус и Трувор. Первый стал княжить в Ладоге, второй в Белоозере, трейти в Изборске. После смерти родственников в 864 году Рюрик стал единоличным правителем.

Встреча состоится 11 сентября в 19:00 в кофейне «Студия кофе» по улице Чапаева, 71. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 13 сентября состоится детский мастер-класс «Химия цвета».

Афиша История Краснодар Лекции Образование События

Новости

«Из грязи в первые князи». В Краснодаре пройдет лекция о Рюриковичах
Рисование вином, лекции о народах Сибири и современной литературе. В Краснодаре состоится распродажа книг с культурной программой
В России выпустили фильм о чемпионстве ФК «Краснодар»
Борьба за титул чемпиона и выставка собак. В Абрау-Дюрсо пройдет Dog Рicnic
Сроки реконструкции цирка в Краснодаре снова перенесли. Работы планируют завершить в 2029 году
В Краснодаре почти на четыре месяца перекроют проезд в районе Губернского микрорайона

Лента новостей

Реклама на сайте