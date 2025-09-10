«Из грязи в первые князи». В Краснодаре пройдет лекция о Рюриковичах

Историк расскажет, о славянах, их соседях и первых князьях из династии Рюриковичей (6+)

Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 11 сентября лекцию «Из грязи в первые князи». Историк Алена Дубиковская расскажет, о славянах, их соседях и правителях из династии Рюриковичей.

Рюрик считается первым правителем Руси и родоначальником русской княжеской династии. Согласно летописям, его пригласили управлять племена чуди, словене, кривичи, мери и веси. Вместе с Рюриком пришли его братья Синеус и Трувор. Первый стал княжить в Ладоге, второй в Белоозере, трейти в Изборске. После смерти родственников в 864 году Рюрик стал единоличным правителем.

Встреча состоится 11 сентября в 19:00 в кофейне «Студия кофе» по улице Чапаева, 71. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.