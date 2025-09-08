На Авито появился поиск российской спецтехники с господдержкой

На Авито теперь можно найти спецтехнику, которую реализуют с господдержкой. Такие объявления помечены специальным значком «С господдержкой»

Новый функционал — часть соглашения между Авито и Министерством промышленности и торговли РФ, подписанного на Петербургском экономическом форуме в 2025 году.

Значок в объявлениях автоматически присваивается технике из реестра российской промышленной продукции в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции».

Каждый квартал Авито Спецтехника сверяет свои данные с реестром ГИСП (Государственной информационной системы промышленности). Специалисты проверяют каждого отечественного производителя, который разместил объявление о продаже на платформе.

Скоро такие предложения появятся на главной странице категории и в результатах поиска. Также для удобства добавят фильтр «С господдержкой». Уточнить размер субсидии для авансового платежа можно напрямую у продавца.

«Мы стремимся сделать процесс онлайн-поиска спецтехники, которой на платформе представлено более 200 тысяч единиц, максимально простым и понятным. И обновленный функционал позволяет покупателям легко найти именно те предложения, которые соответствуют их потребностям и помогают приобрести технику на особых условиях. Для продавцов размещение со значком — это дополнительный инструмент для привлечения внимания к своим предложениям, что способствует росту продаж и повышению интереса к отечественным производителям», — объяснил директор направления «Спецтехника» в Авито Тимур Осипов.

