Девелопер ТОЧНО завершил строительство первой очереди микрорайона «Родные Просторы»

Группа компаний ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) окончила строительство первой очереди микрорайона «Родные Просторы». В честь выдачи ключей девелопер организовал праздник для новоселов

Микрорайон «Родные Просторы» расположен в восточной части Краснодара, в поселке Знаменский, и занимает территорию 44,3 га. Всего здесь запланировано 29 разновысотных домов от 9 до 24 этажей, рассчитанных на 15 тыс. человек. ТОЧНО реализует проект по принципам комплексного развития территорий со всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктурой в шаговой доступности. Так, в «Родных Просторах» предусмотрено три детских сада на 880 мест — два из которых уже открыты, а также запланирован третий площадью более 9 тыс. кв. метров.

Помимо этого, в микрорайоне «Родные Просторы» уже работает школа на 1550 учеников. В ней учатся 3 тыс. школьников в две смены. В январе 2025 года девелопер совместно с благотворительным фондом Точно ДОБРО завершил строительство храмового комплекса в честь Святых Первоверховных апостолов Петра и Павла с монохромной росписью. Храм спроектирован в двух уровнях и занимает более 500 кв. метров. А с 2021 года для краснодарцев работает парк семейного отдыха площадью 9 га. Сегодня на территории микрорайона возводятся один из крупнейших акватермальных комплексов с первым в Краснодаре открытым бассейном с морской водой и зоной SPA и собственная поликлиника площадью более 5 тыс. кв. метров. В честь завершения строительства первой очереди микрорайона девелопер ТОЧНО организовал для новоселов праздник с ежегодным летним кинопоказом под открытым небом. Формат «кино на траве» собрал в семейном парке «Родные просторы» более 1500 зрителей.

© Фото Артема Гыченкова, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Напомним, что строительство микрорайона «Родные Просторы» стартовало в 2019 году. Первая очередь включает в себя 18 домов, рассчитанных на 2 тыс. человек. Резидентами завершающего литера 11 высотностью 19 этажей станут 184 семьи. Достроить микрорайон, включающий две очереди, планируют в конце 2030 года. Группа компаний ТОЧНО реализует микрорайон «Родные Просторы» по проекту «Новый Краснодар». Концепция развития северо-восточной части территории города предполагает строительство более 5 млн кв. метров жилых квартир и около 1 млн кв. метров офисных и торговых площадей, с прогнозируемой численностью жителей 200 тыс. человек. В будущем здесь появятся деловой и административный центр города, большой медицинский кластер, социальные объекты, филиалы вузов и колледжей, культурные объекты и досуговые центры.



Значительную часть реализации проекта взяла на себя ТОЧНО. Здесь, помимо «Родных Просторов», девелопер возводит жилой район «Первое место» — вместе они образуют один из крупнейших объектов жилой застройки на въезде в Краснодар площадью 112 га.



