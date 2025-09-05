В Краснодаре продлили ограничения на посещение лесов до 19 сентября
Власти Краснодара ограничили посещение лесов из-за пожароопасности
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе до 19 сентября пролили ограничение на посещение лесов. Меры связаны с неблагоприятными климатическими условиями — повышение температуры воздуха и порывистый ветер создают пожароопасную обстановку.
В этот период в лесах нельзя:
- использовать открытый огонь (разжигать костры, мангалы, жаровни и другие источники тепла);
- сжигать мусор, стерню, порубочные остатки;
- проводить пожароопасные работы.
- В администрации отметили, что жителям не запрещено гулять по лесным территориям при соблюдении мер безопасности.
За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы:
- для граждан от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
- для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;
- для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн рублей.
По данным «ЕДДС Краснодар», 5 и 6 сентября в городе действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью 5 класса.
Как писали Юга.ру, 28 августа в Геленджике в районе села Криница загорелся лес. За несколько часов площадь пожара увеличилась с 200 кв. метров до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС. 29 августа площадь возгорания достигла 42,4 га.