В Краснодаре продлили ограничения на посещение лесов до 19 сентября

Власти Краснодара ограничили посещение лесов из-за пожароопасности

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе до 19 сентября пролили ограничение на посещение лесов. Меры связаны с неблагоприятными климатическими условиями — повышение температуры воздуха и порывистый ветер создают пожароопасную обстановку.

В этот период в лесах нельзя:

  • использовать открытый огонь (разжигать костры, мангалы, жаровни и другие источники тепла);
  • сжигать мусор, стерню, порубочные остатки;
  • проводить пожароопасные работы.
  • В администрации отметили, что жителям не запрещено гулять по лесным территориям при соблюдении мер безопасности.

За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы:

  • для граждан от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
  • для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;
  • для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн рублей.

По данным «ЕДДС Краснодар», 5 и 6 сентября в городе действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью 5 класса.

Как писали Юга.ру, 28 августа в Геленджике в районе села Криница загорелся лес. За несколько часов площадь пожара увеличилась с 200 кв. метров до 14 га. 23 отдыхающих эвакуировали из зоны пожара на катере МЧС. 29 августа площадь возгорания достигла 42,4 га.

