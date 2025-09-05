В Краснодаре продлили ограничения на посещение лесов до 19 сентября

Власти Краснодара ограничили посещение лесов из-за пожароопасности

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в городе до 19 сентября пролили ограничение на посещение лесов. Меры связаны с неблагоприятными климатическими условиями — повышение температуры воздуха и порывистый ветер создают пожароопасную обстановку.

Жители Ейска жалуются на смог от горящего полигона и просят ввести ЧС: Свалка горит вторую неделю

В этот период в лесах нельзя: использовать открытый огонь (разжигать костры, мангалы, жаровни и другие источники тепла);

сжигать мусор, стерню, порубочные остатки;

проводить пожароопасные работы.

В администрации отметили, что жителям не запрещено гулять по лесным территориям при соблюдении мер безопасности. За нарушения правил пожарной безопасности предусмотрены административные штрафы: для граждан от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей;

для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн рублей. По данным «ЕДДС Краснодар», 5 и 6 сентября в городе действует штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожароопасностью 5 класса.