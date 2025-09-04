Самолет не полетел из Геленджика в Москву 4 сентября из-за непогоды. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод

Обновленное расписание полетов:

У6 115 13:40 DME-MRV 16:50;

У6 116 04:00 MRV-DME 7:40.

В авиакомпании отметили, что пассажирам оплатят проезд из Геленджика до аэропорта Минвод.



По данным Ural Mash, борт должен был вылететь из Геленджика в 18:05, но за четыре часа пассажирам объявили, что они никуда не летят. Им предложили ехать автобусом семь часов до Минеральных Вод и уже оттуда — на самолете.



В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили СМИ, что такое решение принял пилот и отказался садиться в Геленджике.



Напомним, что 28 августа в аэропорту Сочи были серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов.