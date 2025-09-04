Самолет не полетел из Геленджика в Москву 4 сентября из-за непогоды. Пассажиров отправили на автобусе в аэропорт Минеральных Вод

Краснодарский край, Вся Россия

  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Рейсы из Москвы в Геленджик и обратно перенаправили в Минводы из-за непогоды

4 сентября пресс-служба авиаперевозчика «Уральские авиалинии» сообщила, что рейсы U6-115/116 по маршруту Домодедово — Геленджик — Домодедово выполнят из аэропорта Минеральных Вод. Изменения объяснили сильным ветром и «особенностями» авиагавани Краснодарского края.

Согласно данным сервиса «Яндекс Погода», 4 сентября в Геленджике ветер был слабый — 4 м/с.

Обновленное расписание полетов:

  • У6 115 13:40 DME-MRV 16:50;
  • У6 116 04:00 MRV-DME 7:40.

В авиакомпании отметили, что пассажирам оплатят проезд из Геленджика до аэропорта Минвод.

По данным Ural Mash, борт должен был вылететь из Геленджика в 18:05, но за четыре часа пассажирам объявили, что они никуда не летят. Им предложили ехать автобусом семь часов до Минеральных Вод и уже оттуда — на самолете. 

В пресс-службе «Уральских авиалиний» добавили СМИ, что такое решение принял пилот и отказался садиться в Геленджике.

Напомним, что 28 августа в аэропорту Сочи были серьезные задержки рейсов. Воздушная гавань не работала больше трех часов.

Как писали Юга.ру, стало известно, почему открытие нового аэропорта Краснодара перенесли на 2027 год.

