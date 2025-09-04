В Краснодаре родители школьников жалуются на жару в классах и дресс-код не по погоде. Что на это ответили в Минобразования?

Краснодарский край

  • © Фото пользователя freepik с сайта freepik.com
Краснодарцы жалуются, что температура воздуха в школах не соответствует СанПиНу

С начала учебного года родители школьников Краснодара стали жаловаться в соцсетях на высокую температуру в классах, выключенные кондиционеры или их отсутствие. Сообщения поступали из школ № 93, 63, 66, 78, 103, филиала гимназии № 18, лицея № 64. При этом учебные заведения обязывают детей носить жаркую форму согласно уставу. 

«В новой школе на Константина Образцова с того года не работает система кондиционирования. Дети ходят в классических брюках, в рубашках с длинным рукавом. Начальные классы еще заставляют надевать жилетки. Кулеров в школе нет, в классах жара под 40 при количестве 40 человек в кабинете. Поблажки по форме не дают (даже надеть открытую обувь и шорты нельзя), уроки не сокращают», — поделились родители одной из краснодарских гимназий.

По данным Kub Mash, в одной из школ температура составила 32 ℃. Родители просят руководство сократить занятия или временно отправить детей на дистанционное обучение, но получают отказы.

Собрали комментарии из соцсетей:

«На улице 40 ℃, а в школе крематорий, вентиляция не работает, а от кондиционеров в классах толку мало, так как основная работа идет по коридору». 

«Заявление в прокуратуру и СК. Помогут решить вопрос. В таких условиях дети находиться не должны».

«В каком-то регионе девочка на линейке от духоты почувствовала себя плохо и умерла, не спасли. Хочется верить, что действия или бездействие образовательных учреждений не приведет к подобным последствиям от духоты в классах».

«93 школа, корпус начальной школы, запрещают устанавливать кондиционер из-за невозможности повесить наружный блок на фасад здания».

«Аналогичная ситуация в школе 66, а учитель по физ-ре по такой жаре заставляет на улице бегать километры».

«Мы из 78 школы. Сплитов в корпусе начальной школы нет. Невыносимая духота».

«Скажу так, было бы разрешено обычный топик, футболки, шорты и юбки. Тонкие хлопковые. То детям не было бы так жарко, как в новой плотной форме. И без кондиционера нормально жилось».

Юга.ру обратились в Минобразования Краснодарского края и попытались выяснить, есть ли в регионе рекомендации или послабления по поводу школьной формы в жару, чтобы не допустить перегрева детей. В пресс-службе ведомства ответили, что в 2013 году власти Кубани приняли постановление, в котором указаны требования к одежде обучающихся и подтверждены права школ на установление конкретной формы.

При этом в Минобразования региона отметили, что температурные нормы в учебных помещениях должны соответствовать СанПиНу. А именно: в теплый сезон оптимально — 23–25 °C, допустимо — 18–28 °C.

Ситуацию с неработающими кондиционерами или их отсутствием в ведомстве никак не прокомментировали.

Напомним, что школы Краснодара и Сочи оказались на низких позициях в рейтинге лучших в РФ за 2025 год.

Как писали Юга.ру, власти Краснодара заявили, что средняя зарплата учителей составляет 67 тыс. рублей. Жителей это возмутило.

В Краснодаре родители школьников жалуются на жару в классах и дресс-код не по погоде. Что на это ответили в Минобразования?
