Краснодарский театр драмы откроет сезон новым спектаклем «Шерлок Холмс». Премьеру будут показывать три дня подряд

  • Актер Алексей Мосолов в роли Шерлока Холмса © Фото Юлии Марининой
    Актер Алексей Мосолов в роли Шерлока Холмса © Фото Юлии Марининой

Главный режиссер Театра драмы Арсений Фогелев поставил спектакль «Шерлок Холмс». Премьеру покажут 10, 11 и 12 сентября (12+)

Пресс-служба Краснодарского театра драмы им. Горького сообщила Юга.ру об открытии 10 сентября нового театрального сезона. 

Зрителям покажут спектакль «Шерлок Холмс», который поставил главный режиссер театра Арсений Фогелев. Художник-постановщик — Константин Соловьев, знакомый зрителям по «Бесприданнице» и «Вассе Железновой».

Роли Холмса и Ватсона исполнят заслуженные артисты Краснодарского края Алексей Мосолов и Михаил Дубровский.

Спектакли новых авторов, читка пьесы и лекция о современной драматургии:

В пресс-службе подчеркнули, что это адаптация всеми любимой классической детективной истории, постановку представят в форме «игрового, азартного и музыкального спектакля» с долей здоровой иронии и театрального юмора, а знакомые по многим экранизациям персонажи обретут новые подробности и новый объем.

«Верим ли до сих пор в черное и белое, в героев и злодеев, или наш мир безвозвратно усложнился? И как нам спасти нашу веру, если это так? Верим ли мы еще в дружбу, и на что будут готовы пойти Ватсон и Холмс ради друг друга, если окажутся в такой беде, в которой прежде никогда не оказывались? Можем ли мы простить великому Холмсу его невнимание к ближним, и чем чревата его беззаботная гениальная независимость?» — говорится в описании спектакля.

Премьера пройдет 10, 11 и 12 сентября. Билеты стоят от 700 до 3000 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, в Геленджике пройдет фестиваль актуальной культуры «Сезоны», объединяющий независимую музыку и театр, современную хореографию и авторское кино.

