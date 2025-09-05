В России заработал «цифровой мост» для работы на Дальнем Востоке

  • Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com
    Корякский вулкан — один из трех внутренних вулканов, расположенных недалеко от Петропавловска-Камчатского © Фото SnapSaga, unsplash.com

АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили совместный проект по развитию кадрового потенциала Дальнего Востока

Новый цифровой сервис на платформе Авито поможет соискателям быстро находить вакансии в регионе и узнавать о государственных мерах поддержки. Это первый шаг в реализации соглашения, которое стороны подписали на ПМЭФ-2025.

По данным Авито Работы, в первом полугодии 2025 года количество вакансий в Дальневосточном федеральном округе выросло на 12%, а средняя предлагаемая зарплата достигла 78 273 рублей в месяц. Регион активно развивается благодаря государственной и инвестиционной поддержке. Здесь планируют строить скоростную трассу М-12 «Восток», развивают цветную металлургию, добычу полезных ископаемых, нефтегазовый сектор, машиностроение, туризм и другие отрасли.

По информации Авито Работы, в I полугодии 2025 года компании из ДФО чаще всего искали:

  • операторов станка (+108%),
  • каменщиков (+102%),
  • электромонтажников (+42%),
  • дорожных рабочих (+38%),
  • плотников (+27%).

Несмотря на рост вакансий, в регионе по-прежнему не хватает квалифицированных кадров.

Каждый пятый молодой специалист в России переезжал ради работы:

Что предлагает новый сервис:

  • Агрегатор вакансий: можно увидеть предложения от работодателей и сразу откликнуться на них.
  • Информацию о господдержке: подробности о льготной ипотеке, программе «Дальневосточный гектар» и других мерах помощи переезжающим.
  • Обучение и работу: все 11 субъектов ДФО предлагают работу на ведущих предприятиях, бесплатную переподготовку и поддержку от работодателей (надбавки к зарплате, помощь с переездом, дополнительные дни отпуска).

Авито расскажет о проекте в своих ключевых разделах. На специальной странице скоро появятся анонсы, а потом и записи вебинаров:

  • «Карьера на Дальнем Востоке: мифы и реальность»;
  • «ДФО: твоя территория роста»;
  • «Переезд на Восток: как построить карьеру в ДФО»;
  • «Эффективные стратегии найма в ДФО»;
  • «HR в ДФО: мотивация и удержание талантов».

В вебинарах поучаствуют представители Авито, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, АНО «Национальные приоритеты» и эксперты центра карьеры «Старт карьеры». Эти записи станут онлайн-инструкциями для всех, кто интересуется жизнью и работой на Дальнем Востоке.

Средняя зарплата в России составила 97 тыс. рублей, при этом::

«Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации, и совместный цифровой проект станет наглядным подтверждением. В партнерстве с АНО «Национальные приоритеты» мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона», — комментирует управляющий директор Авито Влад Федулов.

  • Влад Федулов © Фото пресс-службы Авито
    Влад Федулов © Фото пресс-службы Авито

«Потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 года составляет более 100 тыс. человек. При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире. Ведущие предприятия региона предлагают не только конкурентную оплату труда, но и комплексные программы поддержки: от подъемных выплат до профессиональной переподготовки. А государственные инициативы — льготная ипотека, программа «Дальневосточный гектар», развитие инфраструктуры и социокультурной среды — делают переезд на Дальний Восток еще более привлекательным. Вместе с «Авито» мы создаем новые возможности для тех, кто готов строить будущее в динамично развивающемся регионе», — рассказала гендиректор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Как писали Юга.ру, Авито и правительство Мурманской области договорились о сотрудничестве в развитии туризма и поддержке малого и среднего бизнеса региона

