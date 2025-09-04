В Краснодарском крае цены на продукцию могут вырасти в 2-3 раза. Причина в ограничениях на пальмовое масло

Ограничение на пальмовое масло может повысить цены на продукцию в 2-3 раза

Замена пальмового масла на альтернативные варианты, такие как масло какао, кокосовое или сливочное, тоже может привести к многократному росту цен на конечную продукцию. Стоимость какао и сливочного масла превышает цену пальмового в 8 раз, а кокосового — почти в 4 раза.

3 сентября портал «РБК Краснодар» сообщил , что в России могут ввести ограничения на пальмовое масло. Это приведет к существенному сокращению ассортимента продукции, а оставшаяся значительно подорожает — в 2-3 раза.

По словам заместителя генерального директора Национального союза производителей молока Марии Жебит, пальмовое масло используют в основном в кондитерской продукции и сегменте масложирового производства.

Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий считает, что дефицит пальмового масла на рынке может привести к тому, что некоторые производители перейдут на использование животного масла при изготовлении своей продукции (оно содержит холестерин и насыщенные жиры).

«Важно помнить, что пальмовое масло, если оно действительно качественное, официально разрешено к использованию. При этом сегодня существуют достаточно простые способы лабораторного контроля, которые позволяют выявить растительные жиры в составе продукции, куда сложнее, например, выявить немолочные животные жиры», — рассказал он.

Напомним, 2 сентября «Ведомости» сообщили, что в Госдуме предложили меры по снижению использования пальмового масла. Среди основных — повышение пошлин, введение акцизов и ужесточение контроля за качеством ввозимого сырья и готового продукта.

Также думский комитет по контролю рекомендует Минсельхозу, Минпромторгу и Роспотребнадзору подготовить предложения по штрафам за введение потребителя в заблуждение. Например, за использовании в продуктах заменителей молочных жиров и снижение содержания белков.

Роспотребнадзору спикеры рекомендовали разработать нормативные акты по изъятию и уничтожению фальсифицированной продукции за счет владельца и отмене бессрочных сертификатов соответствия при изменении требований.

Все перечисленные меры собираются рассмотреть 22 октября в рамках правительственного часа «О внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве для обеспечения продовольственной безопасности».