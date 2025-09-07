В Краснодаре можно бесплатно посмотреть и обсудить с критиком черно-белую драму «Артист». Фильм получил 5 «Оскаров»

Краснодарский край

  • Кадр из трейлера к фильму «Артист» © Скриншот видео с Rutube-канала «NOW.RU»
В Краснодаре под открытым небом пройдет спецпоказ романтической драмы Мишеля Хазанавичуса (12+)

Критик Кира Кац анонсировала на 8 сентября показ фильма «Артист». Ленту будут демонстрировать на площадке «Т2 спот» в ТРЦ «Центр города».

Черно-белый художественный фильм снят в стилистике немого кино. Актер Джордж Валентайн случайно фотографируется с начинающей артисткой Пеппи Миллер. С подачи мужчины Пеппи предлагают все более серьезные роли. Спустя два года продюсер объявляет об окончании производства немых фильмов — Валентайн остается не у дел.

Стилизованная мелодрама стала триумфатором «Оскара». Лента получила пять статуэток: лучший фильм, мужская роль, режиссер, костюмы, саундтрек.

После показа картину можно будет обсудить с кинокритиком. Начало 8 сентября в 19:00. Участие бесплатное.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре 14 сентября покажут фильм «Три цвета: Красный» польского режиссера Кшиштофа Кесьлевского.

