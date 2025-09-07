В Краснодаре можно бесплатно посмотреть и обсудить с критиком черно-белую драму «Артист». Фильм получил 5 «Оскаров»

Критик Кира Кац анонсировала на 8 сентября показ фильма «Артист». Ленту будут демонстрировать на площадке «Т2 спот» в ТРЦ «Центр города».

Черно-белый художественный фильм снят в стилистике немого кино. Актер Джордж Валентайн случайно фотографируется с начинающей артисткой Пеппи Миллер. С подачи мужчины Пеппи предлагают все более серьезные роли. Спустя два года продюсер объявляет об окончании производства немых фильмов — Валентайн остается не у дел.