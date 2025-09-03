ЕвроХим увеличил стипендии студентам целевого обучения в колледжах и техникумах

Студенты будут получать стипендию уже с первого курса, а не со второго, как раньше. Повышенные выплаты коснутся не только первокурсников, заключивших договор в этом учебном году, но и тех, кто учится на целевом обучении на старших курсах.

1 сентября вступили в силу новые условия программы целевого обучения, реализуемой компанией ЕвроХим совместно со средне-специальными учебными заведениями. Теперь выплаты по программе составят 10 тыс. рублей в месяц, а при высокой успеваемости могут достигать 12–15 тыс. рублей.

Всего сейчас у ЕвроХима действуют больше 250 договоров с колледжами и техникумами в Кингисеппе, Новомосковске, Невинномысске и Белореченске. Студенты проходят оплачиваемую производственную практику на предприятиях и получают первую зарплату еще во время учебы. После завершения обучения они гарантированно трудоустраиваются на заводы компании.

«Практика на производстве дала возможность попробовать себя в деле и понять, что мне это интересно. Целевое обучение в ЕвроХиме — это не про «отсидеть пары», а про активную учебу, про опыт и построение своей карьеры», — рассказал Тимофей Куликов, аппаратчик абсорбции на предприятии Фосфорит (Кингисепп, Ленинградская область).

Для участников программы существуют специализированные онлайн-курсы Технологического университета ЕвроХима. Занятия проводят опытные инженеры производственного обучения, а на старших курсах студенты работают на реальном оборудовании под руководством наставников. Это сокращает срок адаптации и позволяет выпускникам быстрее включаться в работу.

«Для нас, наставников, такие ребята — отдельная гордость. Выпускники целевого обучения сильно отличаются от тех, кто приходит со стороны. Они уже знают оборудование, понимают технологию, не теряются в цехе и быстрее начинают работать самостоятельно. У них есть чувство, что они здесь свои. Это совсем другой уровень адаптации», — рассказала Карина Кравченко, эксперт по управлению нормативно-технической документацией на Невинномысском Азоте.

Программа целевого обучения имеет большое значение для ЕвроХима. Больше 70% молодых специалистов приходят в компанию именно из колледжей и техникумов. Поэтому ЕвроХим стремится, чтобы у студентов была достойная поддержка и уверенность в будущем. Компания развивает программы, которые помогают им учиться, получать необходимый опыт и становиться конкурентоспособными на рынке труда.