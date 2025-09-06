Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»

Продолжение прольет свет на истории доктора Келсона и банды Джимми (18+)

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя: Костяной храм». Режиссером выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2 »). За сценарий отвечает Алекс Гарленд, работавший над предыдущими фильмами франшизы.

Фильм станет прямым продолжением вышедшего летом хоррора «28 лет спустя», который собрал около 150 млн долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы критиков и зрителей.