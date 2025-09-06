Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»
Продолжение прольет свет на истории доктора Келсона и банды Джимми (18+)
Студия Sony Pictures опубликовала трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя: Костяной храм». Режиссером выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2 »). За сценарий отвечает Алекс Гарленд, работавший над предыдущими фильмами франшизы.
Фильм станет прямым продолжением вышедшего летом хоррора «28 лет спустя», который собрал около 150 млн долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы критиков и зрителей.
Действие развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости. В сюжетных линиях будут задействованы подросток Спайк, доктор Келсон и главарь банды Джимми Кристал.
Роли в фильме исполнили Алфи Уильямс, Джек О`Коннелл, Рэйф Файнс и Киллиан Мерфи. В зарубежный прокат «28 лет спустя: Костяной храм» выйдет 16 января 2025 года.
