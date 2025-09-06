Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «28 лет спустя: Храм костей» © Скриншот видео с Rutube-канала «Melor Film»
    Кадр из трейлера к фильму «28 лет спустя: Храм костей» © Скриншот видео с Rutube-канала «Melor Film»

Продолжение прольет свет на истории доктора Келсона и банды Джимми (18+)

Студия Sony Pictures опубликовала трейлер зомби-хоррора «28 лет спустя: Костяной храм». Режиссером выступила Ниа ДаКоста («Капитан Марвел 2 »). За сценарий отвечает Алекс Гарленд, работавший над предыдущими фильмами франшизы.

Фильм станет прямым продолжением вышедшего летом хоррора «28 лет спустя», который собрал около 150 млн долларов в мировом прокате и получил положительные отзывы критиков и зрителей.

Читайте также:

Действие развернется в Великобритании, пораженной вирусом ярости. В сюжетных линиях будут задействованы подросток Спайк, доктор Келсон и главарь банды Джимми Кристал.

Роли в фильме исполнили Алфи Уильямс, Джек О`Коннелл, Рэйф Файнс и Киллиан Мерфи. В зарубежный прокат «28 лет спустя: Костяной храм» выйдет 16 января 2025 года.

Как писали Юга.ру, 

Кино отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре состоится просмотр и обсуждение драмы «Три цвета: Красный»
В Ейске семилетним Варе и Маше Мирошниченко требуется дорогостоящее лечение. Как помочь?
Во Владикавказе нашли раннюю работу самого дорогого художника России
Храм костей. Вышел трейлер продолжения хоррора «28 лет спустя»
Власти Краснодарского края опровергли информацию о большом нефтяном пятне в Черном море. Но не сразу
В Ростовской области начали выращивать гигантских пресноводных креветок

Лента новостей

Эскарго по-кубански
3 сентября, 14:25
Эскарго по-кубански
Как в Тихорецке выращивают улиток для французского деликатеса
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
4 сентября, 14:04
В спальных районах Краснодара многие парковки станут платными
Где именно?
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
2 сентября, 16:45 Реклама
Театральная студия, зал самбо и издательский центр
В Краснодаре открылась одна из самых больших школ на юге России

Реклама на сайте