Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса

Краснодарский край, Вся Россия

10 сентября банк Уралсиб проведет вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД — от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике»

На вебинаре Уралсиба эксперты расскажут о приоритетных направлениях и перспективах ВЭД для российского бизнеса, проанализируют ситуацию на основных международных логистических направлениях, разберут практические кейсы сопровождения ВЭД, рассмотрят основные государственные и банковские инструменты и сервисы поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности. 

Вебинар пройдет на платформе МТС-Линк 10 сентября с 10:30 до 12:00 по московскому времени. Предприниматели и представители компаний могут зарегестрироваться по ссылке

В программе вебинара: 

  • реалии ВЭД — приоритетные направления и перспективы в 2026 году, межгосударственные экономические союзы, расширение мер поддержки;
  • обзор ситуации на основных логистических направлениях (логистика санкционных грузов, станков и оборудования, новые международные направления автоперевозок, каботаж перевозчиков из Китая и стран ЕАЭС);
  • топ-5 самых распространенных ошибок участников ВЭД (документооборот и налоговые последствия «треугольных» внешнеторговых сделок, стоимость услуг платежного агента и таможни, налогообложение экспорта/импорта, содержание разделов условий внешнеторгового контракта, документооборот при использовании альтернативных вариантов завершения обязательств по внешнеторговому контракту);
  • персональный подход к ВЭД: комплексная поддержка банка на всех этапах ведения бизнеса (возможности расчетов, персональное сопровождение, онлайн-сервисы в ЛК ВЭД — интуитивная работа в режиме одного окна).

Уралсиб развивает направление продуктов и услуг для ВЭД. Бизнес-клиентам банка доступен бесплатный сервис консалтинга, а также сопровождение сделки персональным валютным контролером от заключения до исполнения.

Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил акцию «Белорусский экспресс» для новых бизнес-клиентов.

