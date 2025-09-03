Уралсиб проведет практический вебинар по ВЭД для бизнеса

10 сентября банк Уралсиб проведет вебинар для участников внешнеэкономической деятельности «ВЭД — от теории к практике: перспективы развития, сложные кейсы, ключевые тренды в логистике»

На вебинаре Уралсиба эксперты расскажут о приоритетных направлениях и перспективах ВЭД для российского бизнеса, проанализируют ситуацию на основных международных логистических направлениях, разберут практические кейсы сопровождения ВЭД, рассмотрят основные государственные и банковские инструменты и сервисы поддержки процессов и участников внешнеэкономической деятельности.

Вебинар пройдет на платформе МТС-Линк 10 сентября с 10:30 до 12:00 по московскому времени. Предприниматели и представители компаний могут зарегестрироваться по ссылке.