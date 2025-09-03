В Краснодаре на лекции расскажут, как искусство стало непонятным и почему это хорошо

В Краснодаре художница и дизайнерка расскажет о новой реальности русского авангарда (16+)

Также участники поговорят о новой реальности русского авангарда, рождении бунта против традиции подражания, художественных экспериментах и о том, как Малевич, Кандинский и Родченко научили видеть реальность по-новому.

«Это разговор не для искусствоведов, а для всех, кто хочет перестать бояться современного искусства и убедиться, что смысл может быть совсем не там, где его обычно ищут», — рассказали организаторы.

Мероприятие состоится 9 сентября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.