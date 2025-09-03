В Краснодаре на лекции расскажут, как искусство стало непонятным и почему это хорошо
В Краснодаре художница и дизайнерка расскажет о новой реальности русского авангарда (16+)
Образовательной проект Vita Nuova анонсировал на 9 сентября лекцию «Как авангардисты собирали мир заново». Встречу проведет художница, дизайнерка, преподавательница истории искусства и дизайна Анастасия Чалая.
Программа:
- когда, как и зачем искусство стало другим;
- в чем интерес концептуального искусства;
- как научиться понимать то, что кажется бессмысленным (лишь на первый взгляд).
Также участники поговорят о новой реальности русского авангарда, рождении бунта против традиции подражания, художественных экспериментах и о том, как Малевич, Кандинский и Родченко научили видеть реальность по-новому.
«Это разговор не для искусствоведов, а для всех, кто хочет перестать бояться современного искусства и убедиться, что смысл может быть совсем не там, где его обычно ищут», — рассказали организаторы.
Мероприятие состоится 9 сентября в 19:00 в книжном магазине «Чарли» по улице Коммунаров, 58. Стоимость участия — 500 рублей. Необходима предварительная запись.
