Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма

Пятно от утечки нефти, произошедшей в Новороссийске, составляет 350 кв. километров и превышает 10 тонн

Предыстория. 29 августа в порту Новороссийска при погрузке произошла утечка нефтепродуктов. 1 сентября стало известно, что в Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов, а площадь нефтяного пятна составила около 75 кв. км. Тогда оно прошло в Анапу и направлялось в сторону Керченского пролива.

1 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный сообщил ТАСС, что площадь разлива нефтепродуктов в результате утечки около Новороссийска составляет около 350 кв. км. Объем утечки превышает 10 тонн.

Станичный заявил, что нефтепродукты фиксируют в виде достаточной толстой пленки. По его данным, такого обширного пленочного загрязнения в Черном море ранее не наблюдалось.