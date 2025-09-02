Нефтяное пятно в Черном море увеличилось до 350 кв. километров и движется в сторону Крыма

Краснодарский край

  Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Порт в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Пятно от утечки нефти, произошедшей в Новороссийске, составляет 350 кв. километров и превышает 10 тонн

Предыстория. 29 августа в порту Новороссийска при погрузке произошла утечка нефтепродуктов. 1 сентября стало известно, что в Черное море попало около 4-5 тонн нефтепродуктов, а площадь нефтяного пятна составила около 75 кв. км. Тогда оно прошло в Анапу и направлялось в сторону Керченского пролива.

1 сентября специалист по дистанционным методам исследования, сотрудничающий с Морспасслужбой, Сергей Станичный сообщил ТАСС, что площадь разлива нефтепродуктов в результате утечки около Новороссийска составляет около 350 кв. км. Объем утечки превышает 10 тонн. 

Станичный заявил, что нефтепродукты фиксируют в виде достаточной толстой пленки. По его данным, такого обширного пленочного загрязнения в Черном море ранее не наблюдалось. 

Разлив локализуется около Анапы, возможен выброс нефти на берег севернее курорта. Станичный подчеркнул, что пятно движется в сторону Крыма, но проходит южнее Керченского пролива. 

Попавшие в море нефтепродукты относятся к легким, поэтому степень тяжести последствий для экологии ниже, чем при выбросе тяжелых. 

Как писали Юга.ру, 13 августа владельцев танкера, затонувшего в Керченском проливе, оштрафовали почти на 50 млрд рублей.

