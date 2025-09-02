Ливни, грозы и шквалистый ветер до 22 м/с. В Краснодарском крае прогнозируют опасную погоду

Ингушетия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Чечня

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

2 и 3 сентября в Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии ожидается непогода

Краснодарское МЧС сообщило, что 2 и 3 сентября в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается опасная погода. 

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, ветер до 20-22 м/с. На Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей над морем. Также ожидаются подъемы воды в реках и подтопления. 

МЧС рекомендует оставаться дома, наблюдать за окружающей обстановкой и состоянием отопительной и осветительной систем, а также обращать внимание на СМС с предупреждением о возможных ЧС. 

Также 3 сентября непогода затронет Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этих регионах синоптик прогнозирует грозы, град и сильные дожди.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край 2 сентября накроет сильная магнитная буря.

Краснодар Погода Ставрополь Ставрополье Чечня

