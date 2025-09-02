Ливни, грозы и шквалистый ветер до 22 м/с. В Краснодарском крае прогнозируют опасную погоду

2 и 3 сентября в Краснодарском и Ставропольском краях, Чечне, Ингушетии и Северной Осетии ожидается непогода

Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни с грозами, ветер до 20-22 м/с. На Черноморском побережье на участке от Анапы до Магри возможны формирования смерчей над морем. Также ожидаются подъемы воды в реках и подтопления.

Краснодарское МЧС сообщило , что 2 и 3 сентября в Краснодарском крае (исключая Сочи) ожидается опасная погода.

МЧС рекомендует оставаться дома, наблюдать за окружающей обстановкой и состоянием отопительной и осветительной систем, а также обращать внимание на СМС с предупреждением о возможных ЧС.

Также 3 сентября непогода затронет Ставропольский край, Северную Осетию, Ингушетию и Чечню. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этих регионах синоптик прогнозирует грозы, град и сильные дожди.