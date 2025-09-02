Осенняя хандра или депрессия? В Краснодаре расскажут, как отличить временную грусть от тяжелой болезни

Образовательный проект «Зарядка» анонсировал на 5 сентября лекцию «Осенняя хандра или депрессия? Как отличить временную грусть от тяжелой болезни». Встречу проведет врач-психиатр Светлана Гонта.

«Лекция будет полезна тем, кто беспокоится о настроении и состоянии своих близких, кто интересуется темой ментального здоровья и самопомощи. Не дайте осени украсть ваше настроение», — рассказали организаторы.

Лекция пройдет 5 сентября в 19:00 в центре «Пятница» по улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия — пожертвования от 300 рублей.

Осенняя хандра — естественная и временная реакция организма на недостаток солнечного света и изменение погоды. Сопровождается грустью, упадком сил и апатией. Это состояние отличается от клинической депрессии, хотя симптомы могут пересекаться.

