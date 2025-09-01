Поэтический слэм, встреча с писателем и спектакли. В Ростове пройдет трехнедельный южный фестиваль культуры
В разных местах Ростова-на-Дону пройдет фестиваль культуры «Чистое поле» (18+)
АНО «Инновационные гуманитарные проекты» совместно с медиа Prosodia и телеграм-каналом «Арт-окраина» анонсировали на 5-21 сентября фестиваль искусств «Чистое поле». Фестиваль пройдет на разных площадках Ростова-на-дону и объединит выставки, концерты, спектакли и многое другое.
5 сентября в 11:00 в Центре истинных ценностей по улице Большой Садовой, 121 состоится открытие фестиваля и дискуссия «Культурное событие как образ будущего для региона». Участие бесплатное.
Там же 5 сентября в 14:00 пройдет лекция российского музеолога Натальи Поленовой о художнике Василии Поленове. Стоимость билета — 800 рублей.
5 сентября в 17:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств по улице Пушкинской, 115 состоится открытие мемориальной выставки художника Леонида Стуканова. Стоимость билета — 300 рублей.
Спектакли новых авторов, читка пьесы и лекция о современной драматургии:
6 сентября в 16:00 в Донской библиотеке пройдет встреча с писателем Юрием Кублановским. Стоимость билета — 400 рублей.
6 сентября в 19:00 в кафе «Теплица.Бережно» по улице Седова, 5 будет организован поэтический слэм — соревнование между авторами стихов. Стоимость билета — 500 рублей.
12 сентября в 15:00 в Донской библиотеке поэт Леонид Григорьян презентует книгу «Непрочное звено». Стоимость билета — 200 рублей.
13 сентября в 15:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств пройдет лекция художника Дмитрия Булатова «Art&Science: искусство на грани науки». Стоимость билета — 800 рублей.
Разумный черный куб и мозг из клеток крайней плоти:
14 сентября в 13:00 в галерее «Ростов» по адресу Соборный переулок, 22 поэт, доктор филологических наук и главред журнала Prosodia Владимир Козлов прочитает лекцию о поэте Иосифе Бродском. Стоимость билета — 600 рублей.
17 сентября в 18:00 в арт-площадке «Культмассовка» по улице Шолохова, 52 состоится аудиовизуальный перформанс «Как слушать полет цапли?». Стоимость билета — 800 рублей.
20 сентября в 16:00 в секретном месте артисты творческого объединения Kontrapunkt покажут спектакль «Снова навсегда» по мотивам пьесы «Вишневый сад» Антона Чехова. Участие бесплатное.
Помимо этого, участников ждут инди-концерт, выступления джазовых музыкантов, секретное событие с участием хора Оксаны Ференчук, маркет, марафон короткометражного кино и другое.
Полную программу фестиваля можно увидеть на сайте. Подробности уточняйте у организаторов.
