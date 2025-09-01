Поэтический слэм, встреча с писателем и спектакли. В Ростове пройдет трехнедельный южный фестиваль культуры

АНО «Инновационные гуманитарные проекты» совместно с медиа Prosodia и телеграм-каналом «Арт-окраина» анонсировали на 5-21 сентября фестиваль искусств «Чистое поле». Фестиваль пройдет на разных площадках Ростова-на-дону и объединит выставки, концерты, спектакли и многое другое.

5 сентября в 11:00 в Центре истинных ценностей по улице Большой Садовой, 121 состоится открытие фестиваля и дискуссия «Культурное событие как образ будущего для региона». Участие бесплатное.

Там же 5 сентября в 14:00 пройдет лекция российского музеолога Натальи Поленовой о художнике Василии Поленове. Стоимость билета — 800 рублей.

5 сентября в 17:00 в Ростовском областном музее изобразительных искусств по улице Пушкинской, 115 состоится открытие мемориальной выставки художника Леонида Стуканова. Стоимость билета — 300 рублей.