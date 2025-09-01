Самыми аварийными улицами Краснодара в 2025 году стали Северная, Старокубанская и Дзержинского
ГИБДД рассказало, на каких улицах в 2025 году произошло больше всего ДТП. В целом за год зафиксировано 628 аварий
1 сентября издание РБК со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Краснодара сообщило, что наибольшее количество ДТП в 2025 году произошло на улицах Северной, Старокубанской и Дзержинского.
В 2024 году рейтинг аварийных улиц возглавляли Красная, Российская, Красных Партизан.
Самым аварийным районом Краснодара стал Калининский — там с января по июль 2025 года зафиксировали 134 ДТП. В 2024 году на территории района произошло 150 аварий.
По данным на 25 августа, в Краснодаре зарегистрировано 628 ДТП, в которых погибли 29 человек и 736 получили ранения.
В 78 случаях аварий ГИБДД выявили недостатки в содержании улично-дорожной сети. Самыми распространенными недостатками стали отсутствие или износ более 50% горизонтальной дорожной разметки (44 случая), ненормативная видимость дорожных знаков (12 случаев) и отсутствие освещения (9 случаев).
По сообщению инспекции, сегодня в Краснодаре размещено 314 программно-аппаратных фото и видео комплексов с функцией фиксации нарушений ПДД. Нарушение скоростного режима фиксируют лишь 73 комплекса из них, а у 140 истек срок.
Как писали Юга.ру, в августе Краснодарский край вошел в топ регионов по качеству дорог.