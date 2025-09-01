Самыми аварийными улицами Краснодара в 2025 году стали Северная, Старокубанская и Дзержинского

ГИБДД рассказало, на каких улицах в 2025 году произошло больше всего ДТП. В целом за год зафиксировано 628 аварий

1 сентября издание РБК со ссылкой на пресс-службу ГИБДД Краснодара сообщило, что наибольшее количество ДТП в 2025 году произошло на улицах Северной, Старокубанской и Дзержинского.

В 2024 году рейтинг аварийных улиц возглавляли Красная, Российская, Красных Партизан.

Самым аварийным районом Краснодара стал Калининский — там с января по июль 2025 года зафиксировали 134 ДТП. В 2024 году на территории района произошло 150 аварий.

По данным на 25 августа, в Краснодаре зарегистрировано 628 ДТП, в которых погибли 29 человек и 736 получили ранения.