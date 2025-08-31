В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА

Зрители смогут увидеть матч на большом экране в амфитеатре парка. Начало в 18:00. Вход свободный.

Телеграм-канал «Парк «Краснодар» анонсировал на 31 августа трансляцию матча ФК «Краснодар» против ФК ЦСКА, который состоится в Москве. Игра пройдет в рамках седьмого тура РПЛ.

Напомним, действующий чемпион России, ФК «Краснодар», возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Армейцы — одни из основных соперников «быков» за лидерство в чемпионате.

В отличие от краснодарцев, москвичи не потерпели ни одного поражения. Также турнирную таблицу может возглавить Локомотив, который дома принимает самарские «Крылья Советов.

Если в матче быков против ЦСКА Сперцян забьет гол, то он возглавит бомбардирскую гонку чемпионата России. На данный момент на счету нападающего шесть забитый голов и четыре результативных передачи.