В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

31 августа «быки» встречаются в Москве с ЦСКА

Телеграм-канал «Парк «Краснодар» анонсировал на 31 августа трансляцию матча ФК «Краснодар» против ФК ЦСКА, который состоится в Москве. Игра пройдет в рамках седьмого тура РПЛ.

Зрители смогут увидеть матч на большом экране в амфитеатре парка. Начало в 18:00. Вход свободный.

Читайте также:

Напомним, действующий чемпион России, ФК «Краснодар», возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Армейцы — одни из основных соперников «быков» за лидерство в чемпионате.

В отличие от краснодарцев, москвичи не потерпели ни одного поражения. Также турнирную таблицу может возглавить Локомотив, который дома принимает самарские «Крылья Советов.

Если в матче быков против ЦСКА Сперцян забьет гол, то он возглавит бомбардирскую гонку чемпионата России. На данный момент на счету нападающего шесть забитый голов и четыре результативных передачи. 

Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.

Краснодар ФК «Краснодар» Футбол

Новости

«Магнит» купил «Азбуку вкуса» за 29 млрд рублей
В амфитеатре парка «Краснодар» покажут матч «быков» против ЦСКА
В сочинском Свирском ущелье пройдет субботник. Как принять участие?
Песни краснодарской группы «Белки на акации» попали в сериал по ТНТ о кубанской станице
В Краснодарском крае семилетнему Диме Сербат необходим аппарат ИВЛ. Как ему помочь?
Джигитовка, конные шоу и выставка мотоциклов. В Ростовской области пройдет фестиваль «От коня до комбайна»

Лента новостей

Духовность вместо прав человека
29 августа, 16:00
Духовность вместо прав человека
Как меняется гуманитарное образование в российских школах
На связи
28 августа, 18:05
На связи
Чем заменить звонки в Telegram и WhatsApp*
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max
29 августа, 14:09
В Москве и Краснодаре все школьные и родительские чаты переведут в Max

Реклама на сайте