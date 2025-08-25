ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. Всего за шесть туров РПЛ «быки» набрали 15 баллов — это лучший старт за последние 33 сезона

24 августа пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что «быки» повторили свою самую крупную победу и показали лучший результат на старте в Российской премьер лиге.

24 августа «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. В последний раз подобный результат команда показала в сезоне 2022/2023 на выездном матче против «Химок», а до этого — на домашней игре в сезоне 2015/2016 против «Урала». 

Всего за шесть туров РПЛ ФК «Краснодар» победил в пяти из них и набрал 15 баллов. Это лучший старт среди новых чемпионов за последние 33 года — подобный результат показывал только «Спартак» в 1993 году. 

ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России:

До этого лучшим результатом «быков» был в сезоне 2023/2024 — тогда клуб набрал 14 очков.

Помимо этого ФК «Краснодар» занимает первое место и по наибольшему количеству забитых голов, и по наименьшему числу пропущенных мячей. 

  • © Скриншот с сайта ФК «Краснодар»
    © Скриншот с сайта ФК «Краснодар»

Ближайшие матчи ФК «Краснодар» состоятся:

27 августа в 18:30 — против «Сочи» (3-й тур Кубка России);

31 августа в 18:00 — против «ЦСКА» (7-й тур РПЛ). 

Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.

РПЛ Спорт ФК «Краснодар» ФК «Крылья Советов» Футбол

Новости

ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ
В Краснодарском крае вырос спрос на Wi-Fi-роутеры на фоне отключений мобильного интернета
В Краснодаре 25 августа более 80 улиц останутся без света
В Краснодарском крае в СИЗО закончились свободные места. Правительство поручило создать новые
Тепло и без осадков. Какая погода будет в Краснодарском крае в начале последней недели лета?
Около 8 тыс. жителей Ростовской области остались без воды после пожара на нефтезаводе

Лента новостей

Реклама на сайте