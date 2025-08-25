ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ
«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. Всего за шесть туров РПЛ «быки» набрали 15 баллов — это лучший старт за последние 33 сезона
24 августа пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что «быки» повторили свою самую крупную победу и показали лучший результат на старте в Российской премьер лиге.
24 августа «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. В последний раз подобный результат команда показала в сезоне 2022/2023 на выездном матче против «Химок», а до этого — на домашней игре в сезоне 2015/2016 против «Урала».
Всего за шесть туров РПЛ ФК «Краснодар» победил в пяти из них и набрал 15 баллов. Это лучший старт среди новых чемпионов за последние 33 года — подобный результат показывал только «Спартак» в 1993 году.
ФК «Краснодар» стал лучшей футбольной командой России:
До этого лучшим результатом «быков» был в сезоне 2023/2024 — тогда клуб набрал 14 очков.
Помимо этого ФК «Краснодар» занимает первое место и по наибольшему количеству забитых голов, и по наименьшему числу пропущенных мячей.
Ближайшие матчи ФК «Краснодар» состоятся:
27 августа в 18:30 — против «Сочи» (3-й тур Кубка России);
31 августа в 18:00 — против «ЦСКА» (7-й тур РПЛ).
Как писали Юга.ру, в июле ФК «Краснодар» подписал контракт с лучшим ассистентом турнира Франции Гаэтаном Перреном.