ФК «Краснодар» повторил свою самую крупную победу и набрал рекордные баллы на старте в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. Всего за шесть туров РПЛ «быки» набрали 15 баллов — это лучший старт за последние 33 сезона

24 августа пресс-служба ФК «Краснодар» сообщила, что «быки» повторили свою самую крупную победу и показали лучший результат на старте в Российской премьер лиге.

24 августа «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счетом 6:0. В последний раз подобный результат команда показала в сезоне 2022/2023 на выездном матче против «Химок», а до этого — на домашней игре в сезоне 2015/2016 против «Урала».

Всего за шесть туров РПЛ ФК «Краснодар» победил в пяти из них и набрал 15 баллов. Это лучший старт среди новых чемпионов за последние 33 года — подобный результат показывал только «Спартак» в 1993 году.