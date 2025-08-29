Прибыль Уралсиба по МСФО за первое полугодие 2025 года составила 4,2 млрд рублей

Прибыль банка Уралсиб по МСФО по итогам первого полугодия 2025 года составила 4,2 млрд рублей. Она увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В 2025 году банк реализует стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности Уралсиба оценили внешние эксперты.



Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.