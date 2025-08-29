Прибыль Уралсиба по МСФО за первое полугодие 2025 года составила 4,2 млрд рублей
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за первое полугодие 2025 года
Прибыль банка Уралсиб по МСФО по итогам первого полугодия 2025 года составила 4,2 млрд рублей. Она увеличилась в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Активы банка составили 812,7 млрд рублей, а капитал —114,6 млрд рублей. Обязательные нормативы Уралсиб выполняет с запасом.
В 2025 году банк реализует стратегию развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Результаты деятельности Уралсиба оценили внешние эксперты.
Так, в 2025 году агентство АКРА повысило кредитный рейтинг банка до уровня А (RU) со стабильным прогнозом, а агентство НКР — до уровня A+.ru со стабильным прогнозом.
Как писали Юга.ру, Уралсиб запустил вклад «Доход Плюс» для новых клиентов.
Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)