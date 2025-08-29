В приоритете — Китай: каждый четвертый краснодарец рассматривает высшее образование за границей

Краснодарский край, В мире

  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

Каждый четвертый житель Краснодара одобряет высшее образование за рубежом, 23% считают Китай лучшей страной для такого опыта

По данным аналитиков Сбера, 79% жителей крупных российских городов предпочитают получать высшее образование в России. При этом каждый пятый родитель готов поддержать желание детей учиться за границей.

Самым популярным зарубежным направлением стал Китай — его выбрали 20% респондентов по стране. В Краснодаре таких родителей больше — 23%.

Вузы Краснодара подняли цены на обучение:

Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, 9% россиян целенаправленно копят на свое образование или обучение детей. При этом 4 из 5 опрошенных выбирают высшее образование внутри страны. Они готовы инвестировать в обучение до 300 тысяч рублей в год и до 1,6 млн рублей за все время учебы. Учиться в Китае сегодня готов почти каждый третий россиянин (28%).

Опрос провели компании «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование» во второй декаде августа 2025 года. В нем участвовали 11 тысяч человек из 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек. Выборка репрезентативно отражает социально-демографический состав населения этих городов.

Как писали Юга.ру, четыре вуза Краснодара и Ростова-на-Дону попали в топ-100 в России по версии Forbes.

Вузы Дети Образование общество Опросы Сбербанк Семья Статистика

