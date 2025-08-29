В приоритете — Китай: каждый четвертый краснодарец рассматривает высшее образование за границей

Каждый четвертый житель Краснодара одобряет высшее образование за рубежом, 23% считают Китай лучшей страной для такого опыта

По данным аналитиков Сбера, 79% жителей крупных российских городов предпочитают получать высшее образование в России. При этом каждый пятый родитель готов поддержать желание детей учиться за границей.

Самым популярным зарубежным направлением стал Китай — его выбрали 20% респондентов по стране. В Краснодаре таких родителей больше — 23%.