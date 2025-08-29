В приоритете — Китай: каждый четвертый краснодарец рассматривает высшее образование за границей
По данным аналитиков Сбера, 79% жителей крупных российских городов предпочитают получать высшее образование в России. При этом каждый пятый родитель готов поддержать желание детей учиться за границей.
Самым популярным зарубежным направлением стал Китай — его выбрали 20% респондентов по стране. В Краснодаре таких родителей больше — 23%.
Как отметил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников, 9% россиян целенаправленно копят на свое образование или обучение детей. При этом 4 из 5 опрошенных выбирают высшее образование внутри страны. Они готовы инвестировать в обучение до 300 тысяч рублей в год и до 1,6 млн рублей за все время учебы. Учиться в Китае сегодня готов почти каждый третий россиянин (28%).
Опрос провели компании «СберСтрахование жизни» и «СберСтрахование» во второй декаде августа 2025 года. В нем участвовали 11 тысяч человек из 37 российских городов с населением более 500 тысяч человек. Выборка репрезентативно отражает социально-демографический состав населения этих городов.